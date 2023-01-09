Джикия рассказал, что повлияло на падение рейтингов медиафутбола

Капитан «Спартака» Георгий Джикия связал падение интереса к Медиалиге с частичной мобилизацией в России.
– Сколько еще будет жить медиафутбол? Тебе не кажется, что он начинает надоедать?
– Ситуация с мобилизацией ударила по рейтингам и просмотрам. После этого все немного забуксовало.
Сейчас закончился второй сезон – уверен, что дальше будут большие изменения. Знаю, что многим командам непросто, некоторые закроются.
Но все равно найдется 8-10 хороших команд, которые продолжат выступать и будут прогрессировать.
- Джикия и его одноклубник Александр Соболев – основатели медийной команды «Бей Беги».
- Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года.
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Источник: «Спорт-Экспресс»