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    Джикия рассказал, что повлияло на падение рейтингов медиафутбола

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия связал падение интереса к Медиалиге с частичной мобилизацией в России.

    – Сколько еще будет жить медиафутбол? Тебе не кажется, что он начинает надоедать?

    – Ситуация с мобилизацией ударила по рейтингам и просмотрам. После этого все немного забуксовало.

    Сейчас закончился второй сезон – уверен, что дальше будут большие изменения. Знаю, что многим командам непросто, некоторые закроются.

    Но все равно найдется 8-10 хороших команд, которые продолжат выступать и будут прогрессировать.

    • Джикия и его одноклубник Александр Соболев – основатели медийной команды «Бей Беги».
    • Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +974

      Fialet 23 секунды назад

      Нахрен вообще усрался этот медиабол.

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      Рейтинг: +18632

      Cleaner 10 минут назад

      Джикия, да ДЕВЯНОСТО ПЯТЬ процентов болельщиков просто НЕ ЗНАЕТ, что такое "медиафутбол". Какой нафиг рейтинг? Жора, хватит бредить, иди ТРЕНИРУЙСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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