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    Байрамян назвал главные человеческие качества Карпина

    Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян охарактеризовал главного тренера команды Валерия Карпина.

    – Три главных качества Карпина как человека?

    Уверенный в себе, прямой и умный. Он очень умный.

    – Расшифруй.

    – Уверенный и прямой можно вместе даже. Ему всe равно, он за правду. Как он считает, так он и говорит.

    Если кто‑то высказывается о футболе, говорит, что его надо закрывать, а его как тренера сборной спрашивают об этом, Георгич ответит прямо и по делу.

    Или если во флеш‑интервью будет дурацкий вопрос, он скажет: «Что за вопрос?». Эта его прямота, уверенность передается и футболистам.

    А если бы он не был умным, он бы не смог такой разный футбол прививать. Когда в первый год он приходил в «Ростов, он понимал, какой состав.

    Руководству нужен был результат – остаться в Высшей лиге. Карпин выбрал 5-3-2, оборонительный футбол, выполнил задачу.

    Потом в руководстве захотели играть в агрессивный, быстрый футбол, 4-3-3. И он: «Хорошо, я научу этому футболистов». Помнишь, как мы играли, когда был Шомуродов, Еременко, Попов? Был быстрый вертикальный футбол с прессингом.

    Сейчас после сборной Георгич решил играть в другой футбол. Глупый человек не сможет так меняться. Ну и когда с ним в плане жизни общаешься, понимаешь, что человек видел мир, жизнь, что у него огромный опыт за спиной.

    – Что Карпина выведет из себя?

    – Невыполнение установки. Допустим, элементарная вещь – стандарты у своих ворот. Кто с кем должен играть, кто где должен стоять.

    Он нам всегда говорит: «Это же элементарно. В баскетболе, в НБА по сто комбинаций запоминают, а я вам даю всего лишь три варианта разных угловых, запомните!».

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    Источник: «Матч ТВ»

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