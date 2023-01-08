Гвардиола: «Я попросил владельца «Челси» дать Поттеру время»

Челси душат, и все это знают. Там новый владелец, вообще хз как будет клуб в тонусе теперь держать.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола призвал не увольнять из «Челси» своего коллегу Грэма Поттера.
«Я сказал Тодду Боули, чтобы Поттеру дали время. Всем тренерам нужно время.
Я и «Барселона»? Там мне не нужны были два сезона, потому что у меня был Лионель Месси», – сказал Гвардиола.
- Поттер назначен в «Челси» в сентябре.
- Команда идет в АПЛ 10-й.
- В последних 8 матчах у «Челси» 1 победа.
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