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    Гвардиола: «Я попросил владельца «Челси» дать Поттеру время»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола призвал не увольнять из «Челси» своего коллегу Грэма Поттера.

    «Я сказал Тодду Боули, чтобы Поттеру дали время. Всем тренерам нужно время.

    Я и «Барселона»? Там мне не нужны были два сезона, потому что у меня был Лионель Месси», – сказал Гвардиола.

    • Поттер назначен в «Челси» в сентябре.
    • Команда идет в АПЛ 10-й.
    • В последних 8 матчах у «Челси» 1 победа.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 22:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +106

      Самайн 23 минуты назад

      Челси душат, и все это знают. Там новый владелец, вообще хз как будет клуб в тонусе теперь держать.

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