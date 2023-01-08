Гвардиола: «Я попросил владельца «Челси» дать Поттеру время»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола призвал не увольнять из «Челси» своего коллегу Грэма Поттера.

«Я сказал Тодду Боули, чтобы Поттеру дали время. Всем тренерам нужно время.

Я и «Барселона»? Там мне не нужны были два сезона, потому что у меня был Лионель Месси», – сказал Гвардиола.

Поттер назначен в «Челси» в сентябре.

Команда идет в АПЛ 10-й.

В последних 8 матчах у «Челси» 1 победа.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию