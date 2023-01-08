Де Хеа из-за «правила Роналду» будет зарабатывать на 150 тысяч в неделю меньше

В «Манчестер Юнайтед» готовятся корректировать зарплаты игроков в соответствии с новым «правилом Криштиану Роналду».

Например, из-за нового внутреннего потолка зарплат вратарь Давид Де Хеа будет зарабатывать не 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю, а предельные 200.

Де Хеа в «МЮ» с 2011 года.

С ним команда брала АПЛ и Лигу Европы.

Роналду сейчас в «Аль-Насре».

Получи до 10 000 рублей за регистрацию