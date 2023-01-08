Де Хеа из-за «правила Роналду» будет зарабатывать на 150 тысяч в неделю меньше

помню финал какого-то еврокубка неск. лет назад, и там били послематчевые по 11 раз. (счёт 11:10). так вот комментатор сказал, что де хеа до этого пропустил 36 пенальти из 36. то есть, дырень та ещё. и в этом финале не подвёл, пропустив 11, и сам не забив последний удар. и вот за что, спрашивается, ему такая зарплата вообще? иди в спартаг, вот твой уровень.
В «Манчестер Юнайтед» готовятся корректировать зарплаты игроков в соответствии с новым «правилом Криштиану Роналду».
Например, из-за нового внутреннего потолка зарплат вратарь Давид Де Хеа будет зарабатывать не 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю, а предельные 200.
- Де Хеа в «МЮ» с 2011 года.
- С ним команда брала АПЛ и Лигу Европы.
- Роналду сейчас в «Аль-Насре».
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