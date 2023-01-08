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    Де Хеа из-за «правила Роналду» будет зарабатывать на 150 тысяч в неделю меньше

    В «Манчестер Юнайтед» готовятся корректировать зарплаты игроков в соответствии с новым «правилом Криштиану Роналду».

    Например, из-за нового внутреннего потолка зарплат вратарь Давид Де Хеа будет зарабатывать не 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю, а предельные 200.

    • Де Хеа в «МЮ» с 2011 года.
    • С ним команда брала АПЛ и Лигу Европы.
    • Роналду сейчас в «Аль-Насре».

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    Источник: твиттер UtdXclusive

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    Сегодня, 13:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2499

      fakeid 22 минуты назад

      помню финал какого-то еврокубка неск. лет назад, и там били послематчевые по 11 раз. (счёт 11:10). так вот комментатор сказал, что де хеа до этого пропустил 36 пенальти из 36. то есть, дырень та ещё. и в этом финале не подвёл, пропустив 11, и сам не забив последний удар. и вот за что, спрашивается, ему такая зарплата вообще? иди в спартаг, вот твой уровень.

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      Рейтинг: +1523

      Artemka444 1 час назад

      Ну всю не устойку пускай заплатят тогда!!!

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      Рейтинг: +5576

      TOMSON 2 часа назад

      Почти в 2 раза порезать зп) так то удобная позиция.

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      Рейтинг: +18632

      Cleaner 2 часа назад

      Контракты ОБРАТНОЙ силы НЕ ИМЕЮТ. Их нельзя переиграть. Можно предложить новый, а игрок имеет право на этот новый не согласиться.

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