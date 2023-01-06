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  • Джикия – о критике Ловчева и Мостового: «Им тоже хочется кушать. Чем хуже я играю, тем шире они становятся на диване»

Джикия – о критике Ловчева и Мостового: «Им тоже хочется кушать. Чем хуже я играю, тем шире они становятся на диване»

6 января 2023, 10:59
6

Капитан «Спартака» Георгий Джикия отреагировал на критику в свой адрес.

– Игрокам и тренерам «Спартака» часто достается от ветеранов – как ты относишься к критике Ловчева, Мостового, Гаврилова и других ветеранов?

– Когда я встречаюсь с теми, кто как-то комментирует игру команды или лично мою игру, то выясняется, что [в реальности] многие из них – совсем другие. Из личного опыта я понял одно: им тоже хочется кушать.

Пока я играю, я кого-то кормлю. И чем хуже я играю, тем шире они становятся на диване, ха-ха!

  • Джикия провел 16 матчей в сезоне РПЛ, отдал 1 ассист.
  • Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Ловчев Евгений Мостовой Александр
Комментарии (6)
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derrik2000
1672997802
Пусть этот шелудивый щенок сначала достигнет в футболе того, чего достиг Мостовой и тем более - Ловчев, чтобы что-то там на них тявкать. Слушай заслуженных футболистов - вырастешь как игрок. Тем более, что для роста там ещё ого-го сколько пространства.
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aldo conte
1672999775
Ничего не выиграл, ничего не добился, никто и звать никак.
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Лицом_на_клаве
1673000156
Джикия это уже сбитый лётчик. Правда и раньше он рангом был не выше. гыгыгы
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DOCTOR PENALTY
1673000699
На тебя, Жора, широких на диванах уже сотни.
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САДЫЧОК
1673003748
Да не играешь , ты ! Потому что , твой уровень Пердив ! По , твоей версии - я , в дверь . не должен проходить !
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