Джикия – о критике Ловчева и Мостового: «Им тоже хочется кушать. Чем хуже я играю, тем шире они становятся на диване»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия отреагировал на критику в свой адрес.

– Игрокам и тренерам «Спартака» часто достается от ветеранов – как ты относишься к критике Ловчева, Мостового, Гаврилова и других ветеранов?

– Когда я встречаюсь с теми, кто как-то комментирует игру команды или лично мою игру, то выясняется, что [в реальности] многие из них – совсем другие. Из личного опыта я понял одно: им тоже хочется кушать.

Пока я играю, я кого-то кормлю. И чем хуже я играю, тем шире они становятся на диване, ха-ха!

Джикия провел 16 матчей в сезоне РПЛ, отдал 1 ассист.

Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.

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