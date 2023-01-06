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    Джикия – о критике Ловчева и Мостового: «Им тоже хочется кушать. Чем хуже я играю, тем шире они становятся на диване»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия отреагировал на критику в свой адрес.

    – Игрокам и тренерам «Спартака» часто достается от ветеранов – как ты относишься к критике Ловчева, Мостового, Гаврилова и других ветеранов?

    – Когда я встречаюсь с теми, кто как-то комментирует игру команды или лично мою игру, то выясняется, что [в реальности] многие из них – совсем другие. Из личного опыта я понял одно: им тоже хочется кушать.

    Пока я играю, я кого-то кормлю. И чем хуже я играю, тем шире они становятся на диване, ха-ха!

    • Джикия провел 16 матчей в сезоне РПЛ, отдал 1 ассист.
    • Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +23893

      DOCTOR PENALTY 46 минут назад

      На тебя, Жора, широких на диванах уже сотни.

      0
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      Рейтинг: +590

      Лицом_на_клаве 55 минут назад

      Джикия это уже сбитый лётчик. Правда и раньше он рангом был не выше. гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +398

      aldo conte 1 час назад

      Ничего не выиграл, ничего не добился, никто и звать никак.

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      Рейтинг: +20554

      derrik2000 1 час назад

      Пусть этот шелудивый щенок сначала достигнет в футболе того, чего достиг Мостовой и тем более - Ловчев, чтобы что-то там на них тявкать.
      Слушай заслуженных футболистов - вырастешь как игрок.
      Тем более, что для роста там ещё ого-го сколько пространства.

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      Рейтинг: +18621

      Cleaner 2 часа назад

      Да, Джикия, играешь ты все хуже и хуже. И уже не скрываешь этого...(

      0
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      Рейтинг: +858

      SLADE2019 > Cleaner 2 часа назад

      Как игрок, он конечно же играет все хуже и хуже, но вдобавок, как человек становится все мельче и мельче. Кормилец наш.

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