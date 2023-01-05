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    «Рабочий кейс – вкидывать лютую дичь. Пока люди ржут, дурачок на «Матч ТВ» залетит». Сибскана – о Канчельскисе

    Футболист «Амкала» Андрей Сибскана прокомментировал резонансное заявление Андрея Канчельскиса.

    По словам Канчельскиса, Россия все купила на ЧМ-2018, а матч 1/8 финала против Испании был договорным.

    «Канчельскис рамсует с Черчесовым и хочет принизить его заслуги – обвинил сборную России в покупке всех игр ЧМ-2018.

    Это что-то на уровне Кузнецова из 2Drots – пруфов, конечно же, нет, но разве вы сами не видели? Он вроде еще говорил, что Саламыч в раме стоял, как манекен...

    На самом деле это рабочий кейс – вкидывать лютую дичь, которую потом цитируют. И пока люди ржут, мол, у дурачка крыша потекла – дурачок на «Матч ТВ» залетит, контрактик где-нибудь вырвет рекламный.

    Получается, что «дурачок» деньги лутает, пока «умные» ржут над ним», – написал Сибскана в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Сибсканы

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