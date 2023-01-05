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  • «Рабочий кейс – вкидывать лютую дичь. Пока люди ржут, дурачок на «Матч ТВ» залетит». Сибскана – о Канчельскисе

«Рабочий кейс – вкидывать лютую дичь. Пока люди ржут, дурачок на «Матч ТВ» залетит». Сибскана – о Канчельскисе

5 января 2023, 22:17
5

Футболист «Амкала» Андрей Сибскана прокомментировал резонансное заявление Андрея Канчельскиса.

По словам Канчельскиса, Россия все купила на ЧМ-2018, а матч 1/8 финала против Испании был договорным.

«Канчельскис рамсует с Черчесовым и хочет принизить его заслуги – обвинил сборную России в покупке всех игр ЧМ-2018.

Это что-то на уровне Кузнецова из 2Drots – пруфов, конечно же, нет, но разве вы сами не видели? Он вроде еще говорил, что Саламыч в раме стоял, как манекен...

На самом деле это рабочий кейс – вкидывать лютую дичь, которую потом цитируют. И пока люди ржут, мол, у дурачка крыша потекла – дурачок на «Матч ТВ» залетит, контрактик где-нибудь вырвет рекламный.

Получается, что «дурачок» деньги лутает, пока «умные» ржут над ним», – написал Сибскана в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Сибсканы
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Россия Сибскана Канчельскис Андрей
Комментарии (5)
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ilichkadr
1672950556
Андрюша, похоже что ты заигрался в игрушки, потерял связь с реальностью.
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ScarlettOgusania
1672952189
Ну и жаргончик у этой Сибсканы, будто вчера с кичи отчалил)
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сутулая собака и лисы
1672960604
теперь постим комментарии к комментариям. бомбардир, какое же ты дно.
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Axe111
1672985136
ФУТБОЛИСТ АМКАЛА)))))) ПРИНИЗИТЬ ЗАСЛУГИ ЧЕРЧЕСОВА)))))))))))
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