«Бенфика» отклонила новое предложение «Челси» по Энцо – 90 миллионов, Зиеша и 2 игроков в аренду

сборную россии тоже раскупали после евро 2008, заиграл только аршавин.
90 лямов (и зиеша) за игрока сыгравшего 7 матчей на топ уровне... дико.
хотя, это апл, могут.
«Челси» не может договориться о трансфере полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса.
Лиссабонский клуб готов продать игрока только за 120 миллионов евро. Это отступные в его контракте.
Новое предложение «Челси» по аргентинцу было отклонено. Лондонцы предлагали:
- 90 миллионов евро;
- права на Хакима Зиеша;
- аренда Давида Фофана и Андрея Сантоса, которых «Челси» подписал этой зимой.
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