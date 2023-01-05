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    «Бенфика» отклонила новое предложение «Челси» по Энцо – 90 миллионов, Зиеша и 2 игроков в аренду

    «Челси» не может договориться о трансфере полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса.

    Лиссабонский клуб готов продать игрока только за 120 миллионов евро. Это отступные в его контракте.

    Новое предложение «Челси» по аргентинцу было отклонено. Лондонцы предлагали:

    • 90 миллионов евро;
    • права на Хакима Зиеша;
    • аренда Давида Фофана и Андрея Сантоса, которых «Челси» подписал этой зимой.

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    Источник: Record

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1077

      сутулая собака и лисы 8 минут назад

      сборную россии тоже раскупали после евро 2008, заиграл только аршавин.

      90 лямов (и зиеша) за игрока сыгравшего 7 матчей на топ уровне... дико.
      хотя, это апл, могут.

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      Рейтинг: +12221

      DeStar > сутулая собака и лисы 4 минуты назад

      зиеша еще так недооценивают жесть))) он так-то тоже был лидером марокко вместе с хакими

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