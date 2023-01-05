«Бенфика» отклонила новое предложение «Челси» по Энцо – 90 миллионов, Зиеша и 2 игроков в аренду

«Челси» не может договориться о трансфере полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса.

Лиссабонский клуб готов продать игрока только за 120 миллионов евро. Это отступные в его контракте.

Новое предложение «Челси» по аргентинцу было отклонено. Лондонцы предлагали:

90 миллионов евро;

права на Хакима Зиеша;

аренда Давида Фофана и Андрея Сантоса, которых «Челси» подписал этой зимой.

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