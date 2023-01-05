Джорджина прокомментировала переход Роналду в «Аль-Наср»

Джорджина Родригес, девушка новичка «Аль-Насра» Криштиану Роналду, прокомментировала переход мужа в саудовский клуб.

«Саудовская Аравия, спасибо большое за такой прекрасный прием. Мы очень воодушевлены перед началом нового приключения с «Аль-Насром» и хотим поблагодарить всех, кто помог всему этому случиться.

Я очень рада видеть Криштиану довольным и идти с ним рука об руку в том же направлении, что и всегда, – к светлому будущему. Наша прекрасная семья всегда вместе», – написала Джорджина в соцсетях.

Роналду заключил с «Аль-Насром» контракт до 2025 года.

Саудовский клуб сделал его самым высокооплачиваемым игроком в мире.

До этого нападающий выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».

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