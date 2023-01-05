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    «Реал» готов заплатить более 120 миллионов за самого дорогого футболиста мира

    «Реал» хочет купить полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

    По информации Marca, мадридский клуб готов заплатить более 120 миллионов евро за 19-летнего англичанина.

    Ранее сообщалось, что немецкий клуб уже установил цену на футболиста.

    • Беллингем выступает за «Боруссию» с июля 2020 года.
    • В этом сезоне он забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 22 матчах.
    • Беллингем – самый дорогой игрок мира по версии CIES (208,2 млн евро).

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    Источник: Marca

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1214

      mama1991 30 минут назад

      но он уедет в псж))) ема время настало, как можно отказать реалу? самому совершенному в во всех планах футбольному клубу, там все идеально!

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