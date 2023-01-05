«Реал» готов заплатить более 120 миллионов за самого дорогого футболиста мира

но он уедет в псж))) ема время настало, как можно отказать реалу? самому совершенному в во всех планах футбольному клубу, там все идеально!
«Реал» хочет купить полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.
По информации Marca, мадридский клуб готов заплатить более 120 миллионов евро за 19-летнего англичанина.
Ранее сообщалось, что немецкий клуб уже установил цену на футболиста.
- Беллингем выступает за «Боруссию» с июля 2020 года.
- В этом сезоне он забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 22 матчах.
- Беллингем – самый дорогой игрок мира по версии CIES (208,2 млн евро).
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