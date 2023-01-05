Роналду не может дебютировать за «Аль-Наср», потому что не вписывается в лимит на легионеров

Новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду не может дебютировать за саудовский клуб из-за лимита на легионеров.

В чемпионате Саудовской Аравии в каждой команде может быть не больше восьми иностранцев. Роналду стал девятым легионером, поэтому клуб до сих пор не зарегистрировал его.

По информации RMC Sport, для того, чтобы внести Роналду в заявку на сезон, «Аль-Насру» нужно будет продать или расторгнуть контракт с одним из иностранцев. Переговоры об уходе игроков уже идут.

Роналду заключил с «Аль-Насром» контракт до 2025 года.

Саудовский клуб сделал его самым высокооплачиваемым игроком в мире.

До этого нападающий выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».

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