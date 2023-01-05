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  • «Аль-Наср» хочет, чтобы Роналду проигнорировал дисквалификацию и дебютировал в ближайшем матче

«Аль-Наср» хочет, чтобы Роналду проигнорировал дисквалификацию и дебютировал в ближайшем матче

5 января 2023, 16:35
17

Новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду может дебютировать за саудовский клуб, не отбыв двухматчевую дисквалификацию за разбитый телефон болельщика с аутизмом.

По информации Daily Mail, «Аль-Наср» хочет, чтобы португалец дебютировал матче против «Аль-Таи», который изначально был назначен на 5 января, но был перенесен на следующий день.

«Аль-Наср» изучает возможность проигнорировать правила ФИФА. Клуб готов пойти ради этого на большой штраф, но санкции также могут коснуться Роналду.

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Источник: Daily Mail
Азия Аль-Наср Роналду Криштиану
Комментарии (17)
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Fialet
1672926258
Вот и ещё пример давления на Роналду, какое отношение чей то телефон может иметь к футболу? Такими темпами начнут дисквалифицировать за всё подряд - не так на кого то посмотрел на улице, не уступил кому то дорогу на тротуаре, слишком невежливо что то сказал продавщице в магазине... Дебилизм.
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MU_Fan#1
1672927305
А разве за такие нарушения тех. поражение не присуждается? Той команде что выпустила игрока с дисквой?
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subbotaspartak
1672932753
Им Аль Наср ать
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SmilingDevil
1672934618
Развели дискуссию по мелочи. В порыве гнева Роналду стукнул слегка по руке человеку который тянул к нему мобильный телефон, телефон упал и разбился, оказалось это мальчик аутист - за что и очень интересная мамаша взялась, чтобы выбить деньги со звезды. Он там и последний телефон им подарил и наверное на руку дал, но та до сих пор кричит и в суд подавала даже, чтобы выбить как можно больше денег, а не из-за своего сына аутиста. Мраззь а не мать, но придумала неплохо, скорее даже не она, а какой адвокат или журналист, чтоб поднять бабла из ничего. И теперь или тогда остается только кричать, что это мальчик аутист, который получил душевную травму на всю жизнь, за то, что его кумир хлопнул ему по руке. Как и в америке типо, мой шеф шлепнул меня
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