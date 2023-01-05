«Аль-Наср» хочет, чтобы Роналду проигнорировал дисквалификацию и дебютировал в ближайшем матче

Развели дискуссию по мелочи. В порыве гнева Роналду стукнул слегка по руке человеку который тянул к нему мобильный телефон, телефон упал и разбился, оказалось это мальчик аутист - за что и очень интересная мамаша взялась, чтобы выбить деньги со звезды. Он там и последний телефон им подарил и наверное на руку дал, но та до сих пор кричит и в суд подавала даже, чтобы выбить как можно больше денег, а не из-за своего сына аутиста. Мраззь а не мать, но придумала неплохо, скорее даже не она, а какой адвокат или журналист, чтоб поднять бабла из ничего. И теперь или тогда остается только кричать, что это мальчик аутист, который получил душевную травму на всю жизнь, за то, что его кумир хлопнул ему по руке. Как и в америке типо, мой шеф шлепнул меня
Новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду может дебютировать за саудовский клуб, не отбыв двухматчевую дисквалификацию за разбитый телефон болельщика с аутизмом.
По информации Daily Mail, «Аль-Наср» хочет, чтобы португалец дебютировал матче против «Аль-Таи», который изначально был назначен на 5 января, но был перенесен на следующий день.
«Аль-Наср» изучает возможность проигнорировать правила ФИФА. Клуб готов пойти ради этого на большой штраф, но санкции также могут коснуться Роналду.
- Роналду заключил с «Аль-Насром» контракт до 2025 года.
- Саудовский клуб сделал его самым высокооплачиваемым игроком в мире.
- До этого нападающий выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».
Получи до 10 000 рублей за регистрацию