Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Аль-Наср» хочет, чтобы Роналду проигнорировал дисквалификацию и дебютировал в ближайшем матче

    Новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду может дебютировать за саудовский клуб, не отбыв двухматчевую дисквалификацию за разбитый телефон болельщика с аутизмом.

    По информации Daily Mail, «Аль-Наср» хочет, чтобы португалец дебютировал матче против «Аль-Таи», который изначально был назначен на 5 января, но был перенесен на следующий день.

    «Аль-Наср» изучает возможность проигнорировать правила ФИФА. Клуб готов пойти ради этого на большой штраф, но санкции также могут коснуться Роналду.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Роналду не может дебютировать за «Аль-Наср», потому что не вписывается в лимит на легионеров
    Роналду пригласили в ЮАР после оговорки на презентации в «Аль-Насре» 1
    Трансфер Роналду в «Аль-Наср» организовал его друг: он уже сместил агента Мендеша и получил за сделку 30 млн 15
    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:35
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +195

      SmilingDevil 31 минуту назад

      Развели дискуссию по мелочи. В порыве гнева Роналду стукнул слегка по руке человеку который тянул к нему мобильный телефон, телефон упал и разбился, оказалось это мальчик аутист - за что и очень интересная мамаша взялась, чтобы выбить деньги со звезды. Он там и последний телефон им подарил и наверное на руку дал, но та до сих пор кричит и в суд подавала даже, чтобы выбить как можно больше денег, а не из-за своего сына аутиста. Мраззь а не мать, но придумала неплохо, скорее даже не она, а какой адвокат или журналист, чтоб поднять бабла из ничего. И теперь или тогда остается только кричать, что это мальчик аутист, который получил душевную травму на всю жизнь, за то, что его кумир хлопнул ему по руке. Как и в америке типо, мой шеф шлепнул меня

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +195

      SmilingDevil > SmilingDevil 17 минут назад

      по попе, подаю в суд, его лишают должности или он выплачивает огромные деньги. И забыл добавить, что в том матче Роналдо сыграл хреново и команда проиграла, был человек на эмоциях, понять можно. Правда и мать понять можно, из мухи выкачать у слона на безбедную жизнь. Правда некрасиво очень ((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5992

      subbotaspartak 1 час назад

      Им Аль Наср ать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      MU_Fan#1 2 часа назад

      А разве за такие нарушения тех. поражение не присуждается? Той команде что выпустила игрока с дисквой?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +959

      Fialet 2 часа назад

      Вот и ещё пример давления на Роналду, какое отношение чей то телефон может иметь к футболу? Такими темпами начнут дисквалифицировать за всё подряд - не так на кого то посмотрел на улице, не уступил кому то дорогу на тротуаре, слишком невежливо что то сказал продавщице в магазине... Дебилизм.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +82

      MU_Fan#1 > Fialet 2 часа назад

      Он человеку разбил телефон. Причем не просто человеку а ребенку, на глазах его матери. Ему за это в ладоши похлопать?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +424

      Baggio1986 > Fialet 2 часа назад

      Бред-то не пиши,профессиональный футболист,да ещё и с таким именем не должен себя так вести

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +798

      dragoon000320 > Fialet 2 часа назад

      это как раз правильно, если ты ведешь себя как скот, то и отношение к тебе должно быть сопоставимое, что и выражается через дисквалификации и наказания

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1077

      сутулая собака и лисы > Fialet 1 час назад

      ну давайте подумаем.

      выбил телефон он на футбольном поле, а значит это нарушение не только законодательное, но и нарушение проведения спортивного мероприятия.

      организатор турниров ответственен за порядок на своих мероприятиях и в праве не допускать болельщиков/спортсменов в целях безопасности.

      аналогично команды играют с пустыми трибунами, если болельщики дебоширили прошлые матчи на територии стадиона.

      выбил бы роналду телефон на улице, дисквалификации не последовало бы.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11