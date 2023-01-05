«Аль-Наср» хочет, чтобы Роналду проигнорировал дисквалификацию и дебютировал в ближайшем матче

Новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду может дебютировать за саудовский клуб, не отбыв двухматчевую дисквалификацию за разбитый телефон болельщика с аутизмом.

По информации Daily Mail, «Аль-Наср» хочет, чтобы португалец дебютировал матче против «Аль-Таи», который изначально был назначен на 5 января, но был перенесен на следующий день.

«Аль-Наср» изучает возможность проигнорировать правила ФИФА. Клуб готов пойти ради этого на большой штраф, но санкции также могут коснуться Роналду.

Роналду заключил с «Аль-Насром» контракт до 2025 года.

Саудовский клуб сделал его самым высокооплачиваемым игроком в мире.

До этого нападающий выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».

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