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    Куртуа – лучший вратарь 2022 года по версии IFFHS

    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших голкиперов по итогам 2022 года.

    Первое место занял вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа.

    Он на 15 очков опередил Эмилиано Мартинеса, выигравшего со сборной Аргентины ЧМ-2022.

    1. Тибо Куртуа («Реал» / Бельгия) – 125 очков
    2. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла» / Аргентина) – 110
    3. Яссин Буну («Севилья» / Марокко) – 55
    4. Доминик Ливакович («Динамо» З / Хорватия) – 30
    5. Уго Льорис («Тоттенхэм» / Франция) – 25

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    Источник: IFFHS

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