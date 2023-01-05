Куртуа – лучший вратарь 2022 года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших голкиперов по итогам 2022 года.

Первое место занял вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа.

Он на 15 очков опередил Эмилиано Мартинеса, выигравшего со сборной Аргентины ЧМ-2022.

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