Канчельскис рассказал, как ему предлагали сдать матч за 500 тысяч

Андрей Канчельскис раскрыл подробности истории, когда его пытались подкупить представители «Кубани».

– Нет ощущения, что вас «отменили» в нашем футболе?

– Пускай. Это их желание. Если кто‑то готов вступить в переговоры, я готов общаться. Если нет – напрашиваться не собираюсь.

У нас много тренеров без работы, я что, один такой? Кто‑то прогибается под обстоятельства, ложится под кого‑то – можно сказать, в прямом смысле.

Это их проблемы. Я не буду этого делать.

– Как технологически выглядит прогиб тренера под кого‑то?

– Тренер начинает сотрудничать с агентами, президентами клубов, вице‑президентами. Они потом ведут этого тренера. И будут его, как на рыбалке, возить с собой – и подсаживать на крючок.

– А если захочет уйти с крючка?

– А до этого он зачем брал деньги тогда? Все, он на крючке. Деньги – это хорошо, но они могут с тобой злую шутку сыграть.

Мне в свое время предлагали много игр сдать. Даже в Новотроицке, когда я работал генеральным директором. Приехали из футбольной «Кубани», привезли денежку. Я сказал: «Ребят, я в эти игры не играю и играть не буду».

Ну заработаю я эти деньги, а потом что? Вся страна будет знать. Вы не думайте, все знают, кто берет, кто – нет. Просто в открытую не говорят.

Можно столько фамилий вам назвать, но не буду этим заниматься. Мне это не надо. Повторюсь, это их проблемы.

– От «Кубани» большая сумма была?

– 500 тысяч долларов.

– С курсом доллара на 2008 год – вообще неплохо. Тем более для Первой лиги.

– Для команды, которая хочет выйти в РПЛ, это не такие уж большие деньги. Конечно, ужасно, что это есть. Но это жизнь, построена такая система. Мы ее не переделаем, может, только со временем.

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