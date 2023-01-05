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Канчельскис рассказал, как ему предлагали сдать матч за 500 тысяч

5 января 2023, 10:58
8

Андрей Канчельскис раскрыл подробности истории, когда его пытались подкупить представители «Кубани».

– Нет ощущения, что вас «отменили» в нашем футболе?

– Пускай. Это их желание. Если кто‑то готов вступить в переговоры, я готов общаться. Если нет – напрашиваться не собираюсь.

У нас много тренеров без работы, я что, один такой? Кто‑то прогибается под обстоятельства, ложится под кого‑то – можно сказать, в прямом смысле.

Это их проблемы. Я не буду этого делать.

– Как технологически выглядит прогиб тренера под кого‑то?

– Тренер начинает сотрудничать с агентами, президентами клубов, вице‑президентами. Они потом ведут этого тренера. И будут его, как на рыбалке, возить с собой – и подсаживать на крючок.

– А если захочет уйти с крючка?

– А до этого он зачем брал деньги тогда? Все, он на крючке. Деньги – это хорошо, но они могут с тобой злую шутку сыграть.

Мне в свое время предлагали много игр сдать. Даже в Новотроицке, когда я работал генеральным директором. Приехали из футбольной «Кубани», привезли денежку. Я сказал: «Ребят, я в эти игры не играю и играть не буду».

Ну заработаю я эти деньги, а потом что? Вся страна будет знать. Вы не думайте, все знают, кто берет, кто – нет. Просто в открытую не говорят.

Можно столько фамилий вам назвать, но не буду этим заниматься. Мне это не надо. Повторюсь, это их проблемы.

– От «Кубани» большая сумма была?

– 500 тысяч долларов.

– С курсом доллара на 2008 год – вообще неплохо. Тем более для Первой лиги.

– Для команды, которая хочет выйти в РПЛ, это не такие уж большие деньги. Конечно, ужасно, что это есть. Но это жизнь, построена такая система. Мы ее не переделаем, может, только со временем.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Кубань Канчельскис Андрей
Комментарии (8)
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ScarlettOgusania
1672908871
Андрюха и срач-тв, как два брата близнеца - лишь бы срач устроить, успел и сборную России с Черчесовым обосрать, что на ЧМ-18 нам сдавали игры за "откаты", и Григоряну высыпал за критику Дешама на ЧМ-22 и его тренировки в Химках) а ответить за "базар", Андрюша?
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aldo conte
1672909339
Береги честь с молоду и всю оставшуюся жизнь. Раз вляпаешься в говно, никогда не отмоешься. Ма-ла-дэц! Что тут скажешь.
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шахта Заполярная
1672915235
Знают кому предлагать.
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subbotaspartak
1672915489
От «Кубани» большая сумма была? – 500 тысяч долларов... фантастические шлюхи... т.е слухи от Андрюхи... Поднимите руки - на кого из "бывших ещё не нагадил? Типичная разведёнка.
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Andrew01
1672916049
Походу прокуратура по ком-то плачет, столько наговорил, что пора разбираться или срок, может огромный штраф, за клевету или сдавай всех кто, где, кому что давал... жаль Кубань уже развалилась а так это уголовное дело договорные матчи и исключение клуба из соревнований, думаю в суд бы на него подали за эти слова. А так про мертвых можно что хочешь сказать. Итак все знаю, что все покупается, но никто так открыто это не говорит, если после этих слов никаких проверок и никого не найдут и не накажут показательно, то вывод один всех все устраивает, зачем смотреть РПЛ и т.д. если все куплено и договорено заранее. На верху об этом не думают?
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zigbert
1672942713
Что то Канчельскиса в последнее время понесло и не слабо. Перебрал наверное на праздниках.
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