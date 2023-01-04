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    «Пусть сидит в России, меняет гражданство и становится Антошкой». В Нидерландах не ждут возвращения Промеса на родину

    Нидерландский журналист Лекс Ламмерс прокомментировал желание полузащитника «Спартака» Квинси Промеса получить российское гражданство.

    «На данный момент невозможно представить возвращение Квинси Промеса в Голландию. Он не сможет заиграть в клубе Эредевизи.

    Если Промес и вернется в Нидерланды, то ему придется ответить перед правосудием за то, что он совершил. Так что пусть он сидит в России. Все в Голландии знают, что Квинси хочет получить российский паспорт.

    Как его зовут в «Спартаке»? Тоха? Пусть играет в России, меняет гражданство и становится русским Антошкой», – сказал Ламмерс.

    • 30-летний Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.
    • До этого он выступал за клуб с 2014 по 2018 год.
    • В этом сезоне голландец забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии20
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      Рейтинг: +473

      rac531 1 час назад

      Как известно, газета Gelderlander является крупнейшей в одноименной голландской провинции.
      Ее тираж составляет аж 6 800 экземпляров!

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      Рейтинг: +1010

      ScarlettOgusania > rac531 32 минуты назад

      В этой провинции жителей гораздо меньше тиража этой "гендерной" газетенки)

      0
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      Рейтинг: +5753

      ySS 1 час назад

      Дешевый пиар журналюг, зарубежного и российских.

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      Рейтинг: +18602

      Cleaner 1 час назад

      А вот нидерландские ПРОКУРОРЫ очень даже хотят возвращения гопника в страну.

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      Рейтинг: +5753

      ySS > Cleaner 1 час назад

      Уборщица, переживаешь за прокуратуру нидерландскую?)

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      Рейтинг: +473

      rac531 > Cleaner 3 минуты назад

      У тебя большие знакомства в голландской прокуратуре?)

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      Рейтинг: +567

      Лицом_на_клаве 1 час назад

      Свинси Промяса на родине никто не ждёт, кроме прокуратуры. Вот он и спрятался в Тарасовке, облизывая и восхваляя оды Спартаку.

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      Рейтинг: +2483

      fakeid 2 часа назад

      подбешивают такие заголовки от бомбардира. мнение одного журналиста выдают за мнение целой страны. какие же вы конченные.

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      Рейтинг: +241

      Стоп всем > fakeid 2 часа назад

      Ты российские СМИ смотришь ? Там то же, но в обратном отношении.Какой нибудь журналист в США---типа Украина не выдержит....А заголовок ---" В США считают что Украина не выдержит" )))

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      Рейтинг: +16605

      NewLife 2 часа назад

      Этот журналюшка из региональной газетенки "gelderlander." Он много писал о Витессе и поливал Слуцкого, теперь взялся за Промеса. Не понятно, чем вызван интерес этого представителя древнейшей профессии к России. Кстати gelderlander это порода голландских лошадок и их изобразили на эмблеме газетенки.

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      Рейтинг: +1010

      ScarlettOgusania > NewLife 2 часа назад

      Тут конский дух, тут конями и бом.жами пахнет) Ламмерс кретин, в Голландии суд не вынес свой вердикт по делу Антохи, но на ДР обязательно надо кинуть камень в его огород

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      Рейтинг: +24932

      bset 3 часа назад

      Россия - страна наоборот. Когда нужно правосудие, его нет. А когда не нужно, вот оно во всей своей "красе". Сбил депутат ребенка - условка, штраф или "ребенок был пьян". Назвал СВО войной - тюрьма.

      8
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      Рейтинг: +792

      dragoon000320 > bset 3 часа назад

      конечно в россии самое важное это кто твои друзья и кому ты хорошо жепу лижешь. А на остальное можно спокойно закрыть глаза, такая вот мораль...

      2
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      Рейтинг: +7747

      BarStep > bset 2 часа назад

      Во, ещё один страждущий в пустыне..
      Ты вот это сейчас сказал про Россию в сравнении с кем/чем?
      Или ты думаешь что есть идеальная страна, идеальное общество?
      Открою секрет (для тебя) - их нет!
      Или у тебя лозунг по жизни - всё плохое в России!?
      или это не тупость твоя?
      Тогда что?!

      2
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      ...
      Рейтинг: +18602

      Cleaner > dragoon000320 1 час назад

      А ГДЕ не так? Игроки сборной Эстонии просто сфотографировались с Карпиным и стали врагами народа у себя на родине. Так что помолчите про Россию, самую демократичную страну в мире.

      3
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      Рейтинг: +24932

      bset > BarStep 1 час назад

      Я это сказал в сравнении с тем, как должно быть, и в сравнении с тем, что прописано в законах Российской Федерации. И мне по барабану, что там в других странах. Я хочу, чтобы в моей стране было все хорошо. А в других странах пусть другие разбираются. А то мы вместо того, чтобы становиться лучше, начинаем кивать "А вот там тоже все не так хорошо". Отличная отмазка для того, чтобы ничего не делать.

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      Рейтинг: +514

      Азбука > bset 1 час назад

      Судя по твоей глупости: =Назвал СВО войной - тюрьма=. Ты не в России живёшь. Такое только могут сморозить, кто совсем не теме.

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      Рейтинг: +24932

      bset > Азбука 1 час назад

      Ну все. Сейчас начнутся рассказы, что и дороги у нас отличные, и средние зарплаты настоящие, про которые нам рассказывают. Такие смешные. Указание не недостатки - это стимуляция их исправлять, а не попытка пристыдить. Я хочу жить в России, но хочу, чтобы уровень жизни у нас был если не европейский, то хотя бы близкий к нему. Чтобы было производство, фермы, чтобы деревни не вымирали, чтобы плитку в Москве каждый год не перекладывали, чтобы деньги миллиардами не воровали. Или хотеть всего этого - это уже предательство?

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      Рейтинг: +514

      Азбука > bset 1 час назад

      Я тебе указал на конкретную чушь. А ты в ответ старую песню дерьмократов за всё хорошее и против всего плохого.
      Я живу в России и мне нравится. Работаю на производстве и зарабатываю на жизнь вполне. Продовольствия в магазинах достаточно, а значит фермы и деревни свою задачу выполняют. Наверно каждый год перекладывать плитку перебор, но лучше, чем не перекладывать совсем. Сколько уже пересажали вороватых губеров и прочих? Прокуратура работает.
      Хотеть не вредно. Во время СВО ныть и паниковать равно предательству.

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      Рейтинг: +473

      rac531 > BarStep 35 секунд назад

      Я думаю, что это трезвая оценка происходящего)
      Адамов, Сердюков, Васильева, Керимов, ...

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