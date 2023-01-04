«Пусть сидит в России, меняет гражданство и становится Антошкой». В Нидерландах не ждут возвращения Промеса на родину

Как известно, газета Gelderlander является крупнейшей в одноименной голландской провинции.
Ее тираж составляет аж 6 800 экземпляров!
Нидерландский журналист Лекс Ламмерс прокомментировал желание полузащитника «Спартака» Квинси Промеса получить российское гражданство.
«На данный момент невозможно представить возвращение Квинси Промеса в Голландию. Он не сможет заиграть в клубе Эредевизи.
Если Промес и вернется в Нидерланды, то ему придется ответить перед правосудием за то, что он совершил. Так что пусть он сидит в России. Все в Голландии знают, что Квинси хочет получить российский паспорт.
Как его зовут в «Спартаке»? Тоха? Пусть играет в России, меняет гражданство и становится русским Антошкой», – сказал Ламмерс.
- 30-летний Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.
- До этого он выступал за клуб с 2014 по 2018 год.
- В этом сезоне голландец забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.
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