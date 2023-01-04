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  • «Пусть сидит в России, меняет гражданство и становится Антошкой». В Нидерландах не ждут возвращения Промеса на родину

«Пусть сидит в России, меняет гражданство и становится Антошкой». В Нидерландах не ждут возвращения Промеса на родину

4 января 2023, 16:02
9

Нидерландский журналист Лекс Ламмерс прокомментировал желание полузащитника «Спартака» Квинси Промеса получить российское гражданство.

«На данный момент невозможно представить возвращение Квинси Промеса в Голландию. Он не сможет заиграть в клубе Эредевизи.

Если Промес и вернется в Нидерланды, то ему придется ответить перед правосудием за то, что он совершил. Так что пусть он сидит в России. Все в Голландии знают, что Квинси хочет получить российский паспорт.

Как его зовут в «Спартаке»? Тоха? Пусть играет в России, меняет гражданство и становится русским Антошкой», – сказал Ламмерс.

  • 30-летний Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.
  • До этого он выступал за клуб с 2014 по 2018 год.
  • В этом сезоне голландец забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (9)
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NewLife
1672838619
Этот журналюшка из региональной газетенки "gelderlander." Он много писал о Витессе и поливал Слуцкого, теперь взялся за Промеса. Не понятно, чем вызван интерес этого представителя древнейшей профессии к России. Кстати gelderlander это порода голландских лошадок и их изобразили на эмблеме газетенки.
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Лицом_на_клаве
1672842081
Свинси Промяса на родине никто не ждёт, кроме прокуратуры. Вот он и спрятался в Тарасовке, облизывая и восхваляя оды Спартаку.
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ySS
1672844639
Дешевый пиар журналюг, зарубежного и российских.
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zigbert
1672853281
Конечно этими публикациями на Промеса идет давление. Но решения никакого еще не вынесено. И где же презумпция невиновности. Да и дело то не стоит выеденного яйца.
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paracetamol
1672903148
Че.рномазый никому не нужен, только свинарнику.Там половина таких!
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