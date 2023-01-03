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    Эриксен отдал 72 голевые передачи в АПЛ с 2013 года. Только у одного игрока больше ассистов за этот период

    Полузащитник «МЮ» Кристиан Эриксен сделал ассист в матче 19-го тура АПЛ с «Борнмутом».

    30-летний датчанин отдал 72 голевую передачу в АПЛ с момента дебюта в лиге в 2013 году. За этот промежуток только у хавбека «Ман Сити» Кевина Де Брюйню больше голевых передач в чемпионате Англии (94).

    • В сезоне АПЛ Эриксен провел за «МЮ» 16 матчей, забил 1 гол и сделал 6 ассистов.
    • В 2021 году Эриксен пережил остановку сердца во время матча.

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    Источник: Opta

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    03.01.2023 23:55
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