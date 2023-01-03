Роналду: «Я хочу развивать женский футбол в Саудовской Аравии!»

Он кем туда устроился ?
Не жмитесь , подкинте ещё бабла , он и детский начнёт развивать.
Новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил о желании развивать женский футбол в Саудовской Аравии.
«Я хочу развивать женский футбол в Саудовской Аравии!», – сказал Роналду.
- Роналду заключил с «Аль-Насром» контракт до 2025 года.
- Саудовский клуб сделал его самым высокооплачиваемым игроком в мире.
- До этого португалец выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».
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