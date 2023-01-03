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    Роналду: «Я хочу развивать женский футбол в Саудовской Аравии!»

    Новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил о желании развивать женский футбол в Саудовской Аравии.

    «Я хочу развивать женский футбол в Саудовской Аравии!», – сказал Роналду.

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    Источник: Marca

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    03.01.2023 23:01
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12570

      Алексей З 1 час назад

      Он кем туда устроился ?
      Не жмитесь , подкинте ещё бабла , он и детский начнёт развивать.

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      Рейтинг: +1103

      Soccerdealer63 1 час назад

      ?????????? Речь... о гареме?

      0
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      Рейтинг: +1481

      Красногвардейчик 2 часа назад

      Ну в женской команде, Кристине самое место))

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