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    Глава «Аль-Насра» рассказал, о чем просил Роналду на переговорах с клубом

    Глава совета директоров «Аль-Насра» Мусли Аль-Муаммар рассказал, о чем просил нападающий Криштиану Роналду во время переговоров с саудовским клубом.

    «Во время переговоров Криштиану дал ясно понять, что хочет, чтобы с ним обращались так же, как и с остальными футболистами. Он не хотел особого отношения», – сказал Аль-Муаммар.

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    Источник: Transfer News Live

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