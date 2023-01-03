Глава «Аль-Насра» рассказал, о чем просил Роналду на переговорах с клубом

Глава совета директоров «Аль-Насра» Мусли Аль-Муаммар рассказал, о чем просил нападающий Криштиану Роналду во время переговоров с саудовским клубом.

«Во время переговоров Криштиану дал ясно понять, что хочет, чтобы с ним обращались так же, как и с остальными футболистами. Он не хотел особого отношения», – сказал Аль-Муаммар.

Роналду заключил с «Аль-Насром» контракт до 2025 года.

Саудовский клуб сделал его самым высокооплачиваемым игроком в мире.

До этого португалец выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».

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