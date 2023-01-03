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    Роналду объяснил, почему перешел в «Аль-Наср»

    Нападающий Криштиану Роналду прокомментировал переход в «Аль-Наср».

    – Вы завоевали Европу. Теперь вас ждет новый старт в Азии. Каково это – оказаться в Саудовской Аравии?

    – Пока все здорово. Я горд, что принял это важное решение в футболе и в своей жизни.

    Как вы сказали ранее, в Европе моя работа завершена. Я выиграл все, выступал за самые большие европейские клубы. Теперь передо мной новый вызов в Азии, как вы сказали.

    Я рад, что «Аль-Наср» предоставил мне эту возможность не только ради развития футбола, но и ради нового поколения и также ради женщин, ради молодых ребят. Для меня это вызов, но в то же время я счастлив и очень горд.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 20:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23876

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Криштиану сейчас, верняк, готов хоть в космос, подальше от радужной европы, настолько зае**ли с этим гномом.

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