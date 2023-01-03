Началась презентация Роналду в качестве игрока «Аль-Насра»

На стадионе в Эр-Рияде началась презентация нападающего Криштиану Роналду в качестве игрока «Аль-Насра».
37-летний португалец появился на поле стадиона «Мрсул-парк», на котором собрались тысячи болельщиков. Перед этим Роналду провел пресс-конференцию.
Фото: ESPN.
- Роналду заключил с «Аль-Насром» контракт до 2025 года.
- Саудовский клуб сделал его самым высокооплачиваемым игроком в мире.
- До этого португалец выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».
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Источник: «Бомбардир»