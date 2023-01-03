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    Началась презентация Роналду в качестве игрока «Аль-Насра»

    На стадионе в Эр-Рияде началась презентация нападающего Криштиану Роналду в качестве игрока «Аль-Насра».

    37-летний португалец появился на поле стадиона «Мрсул-парк», на котором собрались тысячи болельщиков. Перед этим Роналду провел пресс-конференцию.

    Фото: ESPN.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1225

      ARSteven89 2 часа назад

      О, Криштиану перешёл в "Кьево". Вот это презентация )))

      P.S.: мы наблюдаем самого высокооплачиваемого вахтовика в мире.
      Давай, Криш, добудь там какое-нибудь полезное ископаемое)

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