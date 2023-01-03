Роналду: «Мой контракт с «Аль-Насром» уникален, потому что я – уникальный игрок»

Нападающий Криштиану Роналду прокомментировал подписание контракта с «Аль-Насром».

«Я побил все рекорды в Европе и готов сделать то же самое в Саудовской Аравии. Меня не волнует, что говорят люди. Футбол развивается повсюду.

Это еще не конец моей карьеры. Я подписал уникальный контракт, потому что я – уникальный игрок», – сказал Роналду.

Роналду заключил с «Аль-Насром» контракт до 2025 года.

Саудовский клуб сделал его самым высокооплачиваемым игроком в мире.

До этого португалец выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».

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