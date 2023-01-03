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    Роналду: «Мой контракт с «Аль-Насром» уникален, потому что я – уникальный игрок»

    Нападающий Криштиану Роналду прокомментировал подписание контракта с «Аль-Насром».

    «Я побил все рекорды в Европе и готов сделать то же самое в Саудовской Аравии. Меня не волнует, что говорят люди. Футбол развивается повсюду.

    Это еще не конец моей карьеры. Я подписал уникальный контракт, потому что я – уникальный игрок», – сказал Роналду.

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    Источник: Marca

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7659

      mihail200606 1 час назад

      Ну чем ещё себя утешить...

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      Рейтинг: +250

      гууд 2 часа назад

      Кто знает в каком году чм у саудов будет ? Он же тоже как гном должен стать чемпионом фифа

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