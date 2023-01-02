Экс-футболист «Арсенала» и «Ливерпуля» Пеннант объявлен банкротом

Точно он. Недавно видел его ночью с парнями в пальто у Казанского вокзала.
Английский полузащитник Джермэйн Пеннант признан банкротом. Соответствующее решение вынес окружной суд Бирмингема.
39-летний футболист задолжал кредиторам более 1 миллиона фунтов, в том числе допустил дефолт по ипотечным платежам.
Вероятно, его имущество будет конфисковано.
- Пеннант наиболее известен по выступлениям за «Арсенал» и «Ливерпуль».
- Хавбек закончил карьеру в 2018 году после секс-скандала.
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