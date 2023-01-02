Экс-футболист «Арсенала» и «Ливерпуля» Пеннант объявлен банкротом

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    Источник: Daily Mail

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    02.01.2023 20:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1980

      DMитрий 2 часа назад

      Точно он. Недавно видел его ночью с парнями в пальто у Казанского вокзала.

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