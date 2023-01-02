Неймар на поехал на похороны Пеле. Сегодня он тренировался с «ПСЖ»

Нападающий сборной Бразилии Неймар не поехал на похороны Пеле, сообщает RMC Sport.

Ранее сообщалось, что форвард «ПСЖ» прилетел в Бразилию для того, чтобы посетить церемонию прощания с легендарным бразильским футболистом.

На самом деле Неймар остался во Франции. Сегодня он тренировался с парижским клубом.

Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.

У него был рак толстой кишки.

Церемония прощания с Пеле проходит сегодня на стадионе «Сантоса».

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