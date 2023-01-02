Роналду жалел об уходе из «Реала» в 2018 году. Он ждал, что ему предложат вернуться после ухода из «МЮ»

Эээ, почему-то вспомнилось великое!
Не жалею, не зову, не плачу
Всё пройдёт, как с белых яблонь дым,
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым!
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду хотел вернуться в «Реал» этой зимой.
По информации Relevo, португалец много раз жалел, что перешел из «Реала» в «Ювентус» в 2018 году. Он не был счастлив в туринском клубе и почти не общался с партнерами.
После расторжения контракта с «МЮ» в ноябре Роналду до последнего ждал, что «Реал» сделает ему предложение. Ради этого португалец попросил разрешения тренироваться на базе мадридского клуба.
- Роналду заключил с «Аль-Насром» контракт до 2025 года.
- Саудовский клуб сделал его самым высокооплачиваемым игроком в мире.
- Криштиану будет зарабатывать 200 миллионов евро за сезон.
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