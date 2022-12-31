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    АПЛ. «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1), «Ньюкасл» – с «Лидсом» (0:0)

    «Манчестер Сити» в 18-м туре чемпионата Англии обменялся голами с «Эвертоном». Гостей от поражения спас Демарай Грей.

    Манчестерцы отстают от первого места на четыре очка. «Эвертон» идет на 16-й строчке.

    В другой встрече «Ньюкасл» и «Лидс» голов не забили.

    Англия. АПЛ. 18-й тур

    Манчестер Сити – Эвертон – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Холанд, 24; 1:1 – Грей, 64.

    Ньюкасл – Лидс – 0:0

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2117

      Maxi_7 12 минут назад

      Вот так вот в эконом режиме играть... Впрочем, у Арсенала тоже сложнейшая игра сейчас будет, пока не выиграли рано радоваться...

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      Рейтинг: +1033

      сутулая собака и лисы > Maxi_7 1 минуту назад

      у арсенала уже нет сложных игр ;)

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