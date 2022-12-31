АПЛ. «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1), «Ньюкасл» – с «Лидсом» (0:0)

Вот так вот в эконом режиме играть... Впрочем, у Арсенала тоже сложнейшая игра сейчас будет, пока не выиграли рано радоваться...
«Манчестер Сити» в 18-м туре чемпионата Англии обменялся голами с «Эвертоном». Гостей от поражения спас Демарай Грей.
Манчестерцы отстают от первого места на четыре очка. «Эвертон» идет на 16-й строчке.
В другой встрече «Ньюкасл» и «Лидс» голов не забили.
Англия. АПЛ. 18-й тур
Манчестер Сити – Эвертон – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Холанд, 24; 1:1 – Грей, 64.
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