АПЛ. «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1), «Ньюкасл» – с «Лидсом» (0:0)

«Манчестер Сити» в 18-м туре чемпионата Англии обменялся голами с «Эвертоном». Гостей от поражения спас Демарай Грей.

Манчестерцы отстают от первого места на четыре очка. «Эвертон» идет на 16-й строчке.

В другой встрече «Ньюкасл» и «Лидс» голов не забили.

Англия. АПЛ. 18-й тур

Манчестер Сити – Эвертон – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Холанд, 24; 1:1 – Грей, 64.

Ньюкасл – Лидс – 0:0

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