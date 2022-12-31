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    Число подписчиков в соцсетях «Аль-Насра» выросло в 4,4 раза после перехода Роналду

    Подписание Криштиану Роналду увеличило аудиторию в соцсетях «Аль-Насра» в несколько раз.

    На инстаграм (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) саудовского клуба менее чем за сутки подписались около трех миллионов человек.

    Число подписчиков выросло в 4,4 раза – с 860 тысяч до 3,8 миллиона.

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    Источник: ESPN

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    Сегодня, 14:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20

      НедраЧили 1 час назад

      Только на рекламе уже клуб заработает!
      А еще футболок пару млн продаст. и зарплата отобъется

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