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Число подписчиков в соцсетях «Аль-Насра» выросло в 4,4 раза после перехода Роналду

31 декабря 2022, 14:18
1

Подписание Криштиану Роналду увеличило аудиторию в соцсетях «Аль-Насра» в несколько раз.

На инстаграм (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) саудовского клуба менее чем за сутки подписались около трех миллионов человек.

Число подписчиков выросло в 4,4 раза – с 860 тысяч до 3,8 миллиона.

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Источник: ESPN
Азия Аль-Наср Роналду Криштиану
Комментарии (1)
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НедраЧили
1672490074
Только на рекламе уже клуб заработает! А еще футболок пару млн продаст. и зарплата отобъется
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