Число подписчиков в соцсетях «Аль-Насра» выросло в 4,4 раза после перехода Роналду

Подписание Криштиану Роналду увеличило аудиторию в соцсетях «Аль-Насра» в несколько раз.

На инстаграм (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) саудовского клуба менее чем за сутки подписались около трех миллионов человек.

Число подписчиков выросло в 4,4 раза – с 860 тысяч до 3,8 миллиона.

Роналду заключил с «Аль-Насром» контракт до 2025 года.

Он перешел в саудовский клуб на правах свободного агента.

До этого форвард выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».

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