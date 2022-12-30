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    Стали известны подробности заседания исполкома РФС, на котором перенесли решение по переходу в Азию

    Сегодня, 30 декабря, состоялось очередное заседание исполкома РФС.

    По его итогам было принято решение пока не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола, ограничившись созданием рабочей группы по данному вопросу.

    Как проходило заседание, рассказали журналисты «РБ Спорт».

    «Глава РФС Александр Дюков предложил два варианта:

    – первый – создать рабочую группу с участием ФИФА и УЕФА;

    – второй вариант, вероятнее всего, голосовать, но в разговор вступил Евгений Гинер, который высказался за первый вариант.

    Экс-президент «Спартака» Леонид Федун сказал, что общественное мнение негативное по Азии, его надо поменять.

    Один из представителей МРО выступил за то, что не надо считать Азию грязной;

    Главный итог заседания – до членов исполкома довели мнение, что переход в Азию не означает гарантированного участия в отборочных матчах ЧМ-26», – сообщил источник.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «РБ Спорт»

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