Стали известны подробности заседания исполкома РФС, на котором перенесли решение по переходу в Азию

Сегодня, 30 декабря, состоялось очередное заседание исполкома РФС.

По его итогам было принято решение пока не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола, ограничившись созданием рабочей группы по данному вопросу.

Как проходило заседание, рассказали журналисты «РБ Спорт».

«Глава РФС Александр Дюков предложил два варианта:

– первый – создать рабочую группу с участием ФИФА и УЕФА;

– второй вариант, вероятнее всего, голосовать, но в разговор вступил Евгений Гинер, который высказался за первый вариант.

Экс-президент «Спартака» Леонид Федун сказал, что общественное мнение негативное по Азии, его надо поменять.

Один из представителей МРО выступил за то, что не надо считать Азию грязной;

Главный итог заседания – до членов исполкома довели мнение, что переход в Азию не означает гарантированного участия в отборочных матчах ЧМ-26», – сообщил источник.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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