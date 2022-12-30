Член исполкома РФС объяснил перенос решения по переходу в Азию

Член исполкома РФС Владимир Афанасьев прокомментировал то, что на сегодняшнем заседании не было принято решение об уходе российского футбола из Европы в Азию.

– Рабочая группа будет работать с УЕФА по поводу взаимодействия и будущему допуску в европейские соревнования.

– Получается, вопрос с Азией закрыт?

– Вопрос не закрыт, он открыт. Если с УЕФА не договорятся, то будут общаться с Азиатской конфедерацией.

Никто не хочет испортить отношения с УЕФА. Если там нам скажут, что нас никак не допустить, то будем думать в сторону Азии.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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