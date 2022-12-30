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    Член исполкома РФС объяснил перенос решения по переходу в Азию

    Член исполкома РФС Владимир Афанасьев прокомментировал то, что на сегодняшнем заседании не было принято решение об уходе российского футбола из Европы в Азию.

    – Рабочая группа будет работать с УЕФА по поводу взаимодействия и будущему допуску в европейские соревнования.

    – Получается, вопрос с Азией закрыт?

    – Вопрос не закрыт, он открыт. Если с УЕФА не договорятся, то будут общаться с Азиатской конфедерацией.

    Никто не хочет испортить отношения с УЕФА. Если там нам скажут, что нас никак не допустить, то будем думать в сторону Азии.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12494

      Алексей З 2 часа назад

      Кто сомневался !
      Такие вопросы только великий и могучий может решать , но ему не до футбола.
      Шум подняли , вид работы показали , подарки получили и по домам.
      РФС работает.

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      Рейтинг: +775

      АКМ-74У 2 часа назад

      А взносы в УЕФА продолжаете платить? Если платите - зря, сначала договоритесь о возврате, а потом и платите, удар по карману там понимают лучше всего.

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      Рейтинг: +12494

      Алексей З > АКМ-74У 2 часа назад

      Успокойтесь , мы не содержим никого, нам бы своим гражданам жизнь улучшить.

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