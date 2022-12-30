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  • Член исполкома РФС объяснил перенос решения по переходу в Азию

Член исполкома РФС объяснил перенос решения по переходу в Азию

30 декабря 2022, 15:32
2

Член исполкома РФС Владимир Афанасьев прокомментировал то, что на сегодняшнем заседании не было принято решение об уходе российского футбола из Европы в Азию.

– Рабочая группа будет работать с УЕФА по поводу взаимодействия и будущему допуску в европейские соревнования.

– Получается, вопрос с Азией закрыт?

– Вопрос не закрыт, он открыт. Если с УЕФА не договорятся, то будут общаться с Азиатской конфедерацией.

Никто не хочет испортить отношения с УЕФА. Если там нам скажут, что нас никак не допустить, то будем думать в сторону Азии.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
  • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
  • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Азия Россия
Комментарии (2)
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АКС-74У
1672405830
А взносы в УЕФА продолжаете платить? Если платите - зря, сначала договоритесь о возврате, а потом и платите, удар по карману там понимают лучше всего.
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Fialet
1672418707
Причина одна, всё что происходит в мире - прописано в сценарии. Что то по ходу дела корректируется, но направление определено, Россия только делает вид, что противостоит западу.
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