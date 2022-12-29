Сборная России опубликовала фото Пеле с Яшиным

Пресс-служба сборной России опубликовала сообщение в связи со смертью Пеле.

«Умер Пеле. Легенде было 82 года. Вечная память», – говорится в публикации с фото, на котором бразилец запечатлен с советским вратарем Львом Яшиным.

Пеле умер сегодня.

У него был рак толстой кишки.

Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

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