Сборная России опубликовала фото Пеле с Яшиным

можно иметь тысячи мнений и мыслей..., нельзя быть вторым Пеле. Он Первый, Единственный и Он в наших сердцах на века! Ты был, есть и Будешь! Наши аплодисменты Мастеру!!!
Пресс-служба сборной России опубликовала сообщение в связи со смертью Пеле.
«Умер Пеле. Легенде было 82 года. Вечная память», – говорится в публикации с фото, на котором бразилец запечатлен с советским вратарем Львом Яшиным.
- Пеле умер сегодня.
- У него был рак толстой кишки.
- Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.
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