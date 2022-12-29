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    Сборная России опубликовала фото Пеле с Яшиным

    Пресс-служба сборной России опубликовала сообщение в связи со смертью Пеле.

    «Умер Пеле. Легенде было 82 года. Вечная память», – говорится в публикации с фото, на котором бразилец запечатлен с советским вратарем Львом Яшиным.

    • Пеле умер сегодня.
    • У него был рак толстой кишки.
    • Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

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    Источник: телеграм-канал сборной России

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    29.12.2022 22:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +293

      эд100 59 минут назад

      можно иметь тысячи мнений и мыслей..., нельзя быть вторым Пеле. Он Первый, Единственный и Он в наших сердцах на века! Ты был, есть и Будешь! Наши аплодисменты Мастеру!!!

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