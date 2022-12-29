Головин оценил победу «Монако» над «Осером»

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал результат матча 16-го тура Лиги 1 против «Осера».

Монегаски выиграли со счетом 3:2.

Российский хавбек сделал ассист.

Команда поднялась на 5-е место в таблице чемпионата Франции.

«Первая игра после перерыва. Естественно, успели соскучиться по официальным матчам. На сборах мы играли контрольные игры с серьeзными соперниками, но чемпионат – это другое.

Идeт борьба за очки, за место в таблице, надо сразу включаться. На раскачку времени нет. Очень хорошо, что смогли вырвать победу в этой встрече.

Почему начал матч на скамейке запасных? Знал, что так будет. Это было запланировано заранее. У нас есть обойма игроков, внутри которой может происходить ротация.

Неслучайно в перерыве была тройная замена. Как и ожидалось, многие сыграли по тайму. Самое главное, что выиграли», – сказал Головин.

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