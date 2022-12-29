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    Радимов объяснил, почему поддерживает переход РФС в Азию

    Экс-полузащитник сборной России Владислав Радимов аргументировал, почему российскому футболу нужно уходить из Европы в Азию.

    «Конечно, можно сидеть под вывеской УЕФА еще лет 5, 10, 20. И ждать, пока господа в Ньоне сделают шажок вам навстречу.

    А пока на этот неопределенный срок давайте доведем наш футбол до ручки и переведем его полностью в Медиалигу. Потому что только этого уровня он скоро будет заслуживать.

    Не нужно напоминать об очевидном, кричать и махать листком с напечатанными суммами доходов от участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а также в Лиге наций.

    Эти деньги вам всe равно больше никто не даст заработать. Эта сказка в прошлом.

    А раз так, не лучше ли играть в турнирах с менее громкой вывеской, но играть, зарабатывать меньше, но зарабатывать, а не смотреть на фигу, нарисованную для нас на сайте УЕФА?

    Государство, страна, бизнес уже повернулись или поворачиваются на Восток. Туда идет и российский спорт», – сказал Радимов.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
    • Решение о возможном переходе РФС в АФК обещали принять во вторник, но голосование перенесли на пятницу.

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    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 11:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1124

      Andrew01 36 минут назад

      Много здравых рассуждений, не ожидал от него)))) но и так категорично тоже не нужно говорить о переходе.

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