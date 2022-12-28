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    Симеоне: «Возможно, я прикладываю недостаточно усилий в «Атлетико». Я виноват»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне недоволен своей работой в этом сезоне.

    «У нас отличный состав, четыре наших футболиста дошли до финала ЧМ-2022. Возможно, недостаточно усилий прикладывает именно тренер. Это я должен прибавлять, чтобы команда стала выступать в ла лиге лучше. Тренер виноват больше, чем кто-либо еще», – сказал аргентинец.

    • Мадридцы идут в Примере 4-ми.
    • Симеоне в «Атлетико» с 2011 года.
    • При нем команда выигрывала Лигу Европу, доходила до финала Лиги чемпионов.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    28.12.2022 23:19
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