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    Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить на выезде «Осер» (3:2)

    «Монако» в 16-м туре чемпионата Франции оказался сильнее «Осера». Команда Филипа Клемана уступала по ходу встречи.

    В четвертом матче турнира подряд сделал результативное действие российский полузащитник «Монако» Александр Головин. У него ассист.

    «Монако» поднялся в зону еврокубков. «Осер» идет в зоне вылета.

    «Осер» не побеждает «Монако» с 2009 года.

    Франция. Лига 1. 16-й тур

    Осер – Монако – 2:3 (1:1)

    Голы: 1:0 – Ньянг, 30 (с пенальти); 1:1 – Бен-Йеддер, 45+2; 1:2 – Бен-Сегир, 58; 2:2 – Фофана, 68 (в свои ворота); 2:3 – Бен-Сегир, 85.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

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    Источник: «Бомбардир»

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