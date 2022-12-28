Головин установил личный рекорд в Лиге 1

В эти минуты проходит матч 16-го тура чемпионата Франции между «Осером» и «Монако». Голевым пасом отметился полузащитник гостей Александр Головин.
Головин отметился результативными действиями в четырех матчах подряд в Лиге 1 (два гола и две передачи) – его рекордная серия в чемпионате Франции.
- Ассист Головина помог «Монако» выйти вперед.
- Россиянин проводит более результативный сезон, чем предыдущий.
- Головин в Лиге 1 с 2018 года.
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Источник: «Бомбардир»