Головин установил личный рекорд в Лиге 1

В эти минуты проходит матч 16-го тура чемпионата Франции между «Осером» и «Монако». Голевым пасом отметился полузащитник гостей Александр Головин.

Головин отметился результативными действиями в четырех матчах подряд в Лиге 1 (два гола и две передачи) – его рекордная серия в чемпионате Франции.

Ассист Головина помог «Монако» выйти вперед.

Россиянин проводит более результативный сезон, чем предыдущий.

Головин в Лиге 1 с 2018 года.

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