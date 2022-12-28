Кокорин встретился с поваром-мемом, которого раскритиковали после финала ЧМ-2022

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин встретился в ресторане с турецким поваром Нусретом Гекче, более известным как Salt Bae.

«Обладатель кубка чемпионата мира-2022», – подписал видео с Гекче Кокорин.

Гекче раскритиковали за то, что он прикасался к Кубку мира после церемонии награждения сборной Аргентины.

В ФИФА сообщили, что примут меры в связи с появлением посторонних лиц на поле в финале ЧМ-2022.

Фото: инстаграм Александра Кокорина.

ФИФА проводит расследование из-за повара-мема: он доставал аргентинцев после победы на ЧМ и трогал кубок мира, хотя не имел на это право

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