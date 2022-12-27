Уткин сравнил переход РФС в Азию с супружеской изменой

Журналист и блогер Василий Уткин порассуждал о возможном уходе российского футбола из Европы в Азию.

«Переход в Азиатскую конфедерацию – это идиотизм. Это похоже на то, что из-под тебя вытаскивают простыню, на которой ты спишь.

Ровно 30 лет назад мы проснулись в другой стране. Заснули в СССР, а проснулись в Российской Федерации. А тут мы проснeмся на другом континенте.

Главный аргумент за переход в Азию – лучше играть, чем не играть. Примерно так же звучит оправдание измены. Милая моя, ты уехала на три недели, как же я могу без женщины? Лучше с женщиной, чем без женщины.

Или даже радикальнее. Что-то перестали нам подмигивать девочки. Может, что-то другое теперь нам попробовать?», – сказал Уткин.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Решение о возможном переходе РФС в АФК обещали принять сегодня, но голосование перенесли.

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