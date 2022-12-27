Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Уткин сравнил переход РФС в Азию с супружеской изменой

    Журналист и блогер Василий Уткин порассуждал о возможном уходе российского футбола из Европы в Азию.

    «Переход в Азиатскую конфедерацию – это идиотизм. Это похоже на то, что из-под тебя вытаскивают простыню, на которой ты спишь.

    Ровно 30 лет назад мы проснулись в другой стране. Заснули в СССР, а проснулись в Российской Федерации. А тут мы проснeмся на другом континенте.

    Главный аргумент за переход в Азию – лучше играть, чем не играть. Примерно так же звучит оправдание измены. Милая моя, ты уехала на три недели, как же я могу без женщины? Лучше с женщиной, чем без женщины.

    Или даже радикальнее. Что-то перестали нам подмигивать девочки. Может, что-то другое теперь нам попробовать?», – сказал Уткин.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
    • Решение о возможном переходе РФС в АФК обещали принять сегодня, но голосование перенесли.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Уткин: «Катитесь в Азию, а я остаюсь в УЕФА» 1
    Уткин сравнил Примеру и Медиалигу
    «Напоминает детский анекдот, как мартышка таксиста ***». Уткин – об участии России в отборе на ЧМ-2026 от Азии 5
    Источник: ютуб-канал Василия Уткина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:48
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +422

      ursosan 22 минуты назад

      Как бы витиевато и язвительно Вася не излагал - он прав. Азия для нас путь в никуда. Лучше переждать. После перехода будет поздно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +457

      rac531 23 минуты назад

      УТКИН
      "Что-то нам перестали давать девочки. Черт знает, почему; ну, давайте пробовать с мальчиками!"

      Вася, какие женщины?
      Ты же педофил-бисексуал)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16586

      NewLife 47 минут назад

      Был бы рад, если бы Карпин и синит перешли бы в Азию, и у нас в стране возродился бы честный не коррумпированный футбол.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5757

      Enter2006 50 минут назад

      Вот только изменили не мы, а УЕФА и ФИФА, не стоит об этом забывать.
      А если супружеская измена состоялась и на продолжительное время, не факт что не повторится, лучше другую найти а не ждать пока твоя "бывшая" вернётся через 5-10 лет к тебе.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6846

      mamba9090909 1 час назад

      Идиотизм в рассуждениях Уткина. У него в школе по географии наверное была твёрдая двойка. На каком другом континенте мы проснёмся, если мы живём на этом континенте, называющемся ЕВРАЗИЯ и 78% территории России как раз находятся в Азии. И сравнивание с изменами, которых видимо у него было очень много, тоже идиотизм. У него, да и у некоторых индивидуумов, в мозгах не просветляется, что играть в УЕФА нам не светит в ближайшие лет 6. И если мы нигде не будем играть, то на РФС можно ставить крест.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16586

      NewLife > mamba9090909 50 минут назад

      Откуда у тебя такой дар ясновидения. Не выёживайся насчет географии, Вася говорил образно, а ты как позорная школьная ябеда решил блеснуть соплей. Если переживаешь за футбол, то не надо вставать на сторону чиновников и фанайдишников.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6846

      mamba9090909 > NewLife 17 минут назад

      Я переживаю за футбол и поэтому за то, чтобы Россия могла играть в международных аренах. И не надо быть ясновидящим, чтобы понять, что нам не дадут спокойно дышать в ближайшее десятилетие. И только тупые рассуждают о том, что как только закончится СВО, то сразу наступит благодать. Не наступит. Нас душить начали давно. Придуманные допинг скандалы, сейчас Украина, закончится СВО придумают новое.................. Хотя кому я говорю, господи...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20481

      derrik2000 1 час назад

      "Что-то перестали нам подмигивать девочки. Может, что-то другое теперь нам попробовать?», – сказал Уткин."

      Не, Вася.
      Всё наоборот.
      Что-то слишком часто нам стали подмигивать мальчики: хочется быть там, где подмигивают девочки.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +99982

      sv1969 > derrik2000 1 час назад

      Дык он уже лизался с мальчиком! С Геничем!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24891

      bset > derrik2000 1 час назад

      Деррик, беги оттуда, где тебе мальчики подмигивают. Как ты вообще туда попал?

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11