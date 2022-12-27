Уткин сравнил переход РФС в Азию с супружеской изменой

Журналист и блогер Василий Уткин порассуждал о возможном уходе российского футбола из Европы в Азию.
«Переход в Азиатскую конфедерацию – это идиотизм. Это похоже на то, что из-под тебя вытаскивают простыню, на которой ты спишь.
Ровно 30 лет назад мы проснулись в другой стране. Заснули в СССР, а проснулись в Российской Федерации. А тут мы проснeмся на другом континенте.
Главный аргумент за переход в Азию – лучше играть, чем не играть. Примерно так же звучит оправдание измены. Милая моя, ты уехала на три недели, как же я могу без женщины? Лучше с женщиной, чем без женщины.
Или даже радикальнее. Что-то перестали нам подмигивать девочки. Может, что-то другое теперь нам попробовать?», – сказал Уткин.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
- 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
- Решение о возможном переходе РФС в АФК обещали принять сегодня, но голосование перенесли.
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Источник: ютуб-канал Василия Уткина