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Уткин сравнил переход РФС в Азию с супружеской изменой

27 декабря 2022, 18:48
10

Журналист и блогер Василий Уткин порассуждал о возможном уходе российского футбола из Европы в Азию.

«Переход в Азиатскую конфедерацию – это идиотизм. Это похоже на то, что из-под тебя вытаскивают простыню, на которой ты спишь.

Ровно 30 лет назад мы проснулись в другой стране. Заснули в СССР, а проснулись в Российской Федерации. А тут мы проснeмся на другом континенте.

Главный аргумент за переход в Азию – лучше играть, чем не играть. Примерно так же звучит оправдание измены. Милая моя, ты уехала на три недели, как же я могу без женщины? Лучше с женщиной, чем без женщины.

Или даже радикальнее. Что-то перестали нам подмигивать девочки. Может, что-то другое теперь нам попробовать?», – сказал Уткин.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
  • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
  • Решение о возможном переходе РФС в АФК обещали принять сегодня, но голосование перенесли.

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Источник: ютуб-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Азия Россия Уткин Василий
Комментарии (10)
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derrik2000
1672157066
"Что-то перестали нам подмигивать девочки. Может, что-то другое теперь нам попробовать?», – сказал Уткин." Не, Вася. Всё наоборот. Что-то слишком часто нам стали подмигивать мальчики: хочется быть там, где подмигивают девочки.
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mamba9090909
1672157733
Идиотизм в рассуждениях Уткина. У него в школе по географии наверное была твёрдая двойка. На каком другом континенте мы проснёмся, если мы живём на этом континенте, называющемся ЕВРАЗИЯ и 78% территории России как раз находятся в Азии. И сравнивание с изменами, которых видимо у него было очень много, тоже идиотизм. У него, да и у некоторых индивидуумов, в мозгах не просветляется, что играть в УЕФА нам не светит в ближайшие лет 6. И если мы нигде не будем играть, то на РФС можно ставить крест.
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Enter2006
1672159197
Вот только изменили не мы, а УЕФА и ФИФА, не стоит об этом забывать. А если супружеская измена состоялась и на продолжительное время, не факт что не повторится, лучше другую найти а не ждать пока твоя "бывшая" вернётся через 5-10 лет к тебе.
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NewLife
1672159382
Был бы рад, если бы Карпин и синит перешли бы в Азию, и у нас в стране возродился бы честный не коррумпированный футбол.
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ursosan
1672160847
Как бы витиевато и язвительно Вася не излагал - он прав. Азия для нас путь в никуда. Лучше переждать. После перехода будет поздно
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