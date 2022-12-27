«Величайшая глупость и похороны российского футбола». Заварзин – о РФС в Азии

Например, закончится в мае 2023 года, и Европа снова к нам развернется
не развернется. разгром 404 только усилит негатив по отношению к нам. Это надолго. Надо переходить иначе наш футбик загнется окончательно
Бывший президент РПЛ Юрий Заварзин рассказал о своем отношении к возможному переходу российского футбола из Европы в Азию.
«С моей точки зрения, надо ждать возвращения в Европу. Англичане ждали пять лет, и мы подождем.
Надо заниматься детскими футбольными школами, региональным футболом. Не нужно никуда дергаться.
Никто не знает, чем закончится специальная военная операция. Например, закончится в мае 2023 года, и Европа снова к нам развернется, а если перейдем в АФК, сложно будет вернуться.
Думаю, РФС все-таки примет решение о переходе в Азию. Это будет величайшая глупость и похороны российского футбола», – заявил Заварзин.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
- 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
- Решение о возможном переходе РФС в АФК обещали принять сегодня, но голосование перенесли.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно