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    «Величайшая глупость и похороны российского футбола». Заварзин – о РФС в Азии

    Бывший президент РПЛ Юрий Заварзин рассказал о своем отношении к возможному переходу российского футбола из Европы в Азию.

    «С моей точки зрения, надо ждать возвращения в Европу. Англичане ждали пять лет, и мы подождем.

    Надо заниматься детскими футбольными школами, региональным футболом. Не нужно никуда дергаться.

    Никто не знает, чем закончится специальная военная операция. Например, закончится в мае 2023 года, и Европа снова к нам развернется, а если перейдем в АФК, сложно будет вернуться.

    Думаю, РФС все-таки примет решение о переходе в Азию. Это будет величайшая глупость и похороны российского футбола», – заявил Заварзин.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
    • Решение о возможном переходе РФС в АФК обещали принять сегодня, но голосование перенесли.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11026

      alp 1 час назад

      Например, закончится в мае 2023 года, и Европа снова к нам развернется

      не развернется. разгром 404 только усилит негатив по отношению к нам. Это надолго. Надо переходить иначе наш футбик загнется окончательно

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