«Величайшая глупость и похороны российского футбола». Заварзин – о РФС в Азии

Бывший президент РПЛ Юрий Заварзин рассказал о своем отношении к возможному переходу российского футбола из Европы в Азию.

«С моей точки зрения, надо ждать возвращения в Европу. Англичане ждали пять лет, и мы подождем.

Надо заниматься детскими футбольными школами, региональным футболом. Не нужно никуда дергаться.

Никто не знает, чем закончится специальная военная операция. Например, закончится в мае 2023 года, и Европа снова к нам развернется, а если перейдем в АФК, сложно будет вернуться.

Думаю, РФС все-таки примет решение о переходе в Азию. Это будет величайшая глупость и похороны российского футбола», – заявил Заварзин.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Решение о возможном переходе РФС в АФК обещали принять сегодня, но голосование перенесли.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно