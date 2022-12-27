Венгерский журналист объяснил, почему Черчесов не подписывает россиян в «Ференцварош»

Венгерский журналист Nemzeti Sport Ласло Борсос оценил вероятность перехода российских футболистов в «Ференцварош».

«Сейчас вряд ли можно себе представить, что «Ференцварош» подпишет российского футболиста. Все из-за высоких финансовых запросов футболистов из РПЛ.

Например, по этой причине мы не видим сейчас Дзюбу в Венгрии. Как бы мы не хотели дуэт Дзюба – Черчесов, российский нападающий слишком дорог для «Ференцвароша».

Черчесов много раз говорил, что клуб не планирует подписывать никого из РПЛ. Российский специалист хотел бы подписать двух-трех качественных игроков европейского уровня, которые могут сразу принесут пользу.

«Ференцварош» старается усилить команду зимой, потому что клуб хочет подготовиться к летней квалификации ЛЧ. Российские футболисты для достижения целей в Европе, к сожалению, пока не входят в планы Черчесова», – сказал Борсос.

Черчесов возглавляет венгров год.

Команда лидирует в чемпионате Венгрии.

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