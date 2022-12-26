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    Радимов определил ключевого футболиста сборной Аргентины. Это не Месси

    Экс-полузащитник сборной России Владислав Радимов порассуждал о том, что помогло Аргентине выиграть ЧМ-2022.

    – Аргентина, показав великолепную атакующую игру, неплохо оборонялась, Скалони удалось найти тот самый баланс, недостижимый многим национальным сборным и клубным командам.

    – И, опять же, соглашусь, но замечу вот что: ключевой фигурой сборной Аргентины стал...

    – Месси!

    – Де Пауль!

    – Даже так?

    – Да! Ни с Паредесом, ни с кем-то еще, у аргентинцев не было сбалансированной игры. В «Удинезе» Де Пауль больше играл на атаку, но в Катаре он доказал, что способен успевать везде.

    Понятно – Месси, ясно – Мартинес, но без Пауля они бы точно ничего не добились. Кстати, футболист такого формата во все времена был востребован у аргентинцев.

    • Де Пауль отыграл все 7 матчей на ЧМ, проведя на поле 602 минуты.
    • Аргентина стала чемпионом мира впервые с 1986 года.
    • В финале они в серии пенальти победили Францию.

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    Источник: Bobsoccer

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