Радимов определил ключевого футболиста сборной Аргентины. Это не Месси

Экс-полузащитник сборной России Владислав Радимов порассуждал о том, что помогло Аргентине выиграть ЧМ-2022.

– Аргентина, показав великолепную атакующую игру, неплохо оборонялась, Скалони удалось найти тот самый баланс, недостижимый многим национальным сборным и клубным командам.

– И, опять же, соглашусь, но замечу вот что: ключевой фигурой сборной Аргентины стал...

– Месси!

– Де Пауль!

– Даже так?

– Да! Ни с Паредесом, ни с кем-то еще, у аргентинцев не было сбалансированной игры. В «Удинезе» Де Пауль больше играл на атаку, но в Катаре он доказал, что способен успевать везде.

Понятно – Месси, ясно – Мартинес, но без Пауля они бы точно ничего не добились. Кстати, футболист такого формата во все времена был востребован у аргентинцев.

Де Пауль отыграл все 7 матчей на ЧМ, проведя на поле 602 минуты.

Аргентина стала чемпионом мира впервые с 1986 года.

В финале они в серии пенальти победили Францию.

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