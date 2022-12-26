Смородская объяснила, почему выступает против ухода РФС в Азию

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что российскому футболу не нужно переходить из Европы в Азию.

«Я против перехода в АФК. Это ничего не даст нашей лиге и сборной, никак не усилит их. Абсолютно ничего не даст подобный шаг.

Никто не гарантирует участия в финальной стадии чемпионата мира, потому что там будут те же страны, которые не хотят играть с нами сейчас.

И еще: думаю, до 2026 года ситуация разрулится, санкции ослабятся, и мы будем играть в УЕФА. Чего спешить‑то с переходом?

Перелеты до Казахстана, Туркменистана и других азиатских стран долгие», – сказала Смородская.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

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