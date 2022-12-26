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    Смородская объяснила, почему выступает против ухода РФС в Азию

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что российскому футболу не нужно переходить из Европы в Азию.

    «Я против перехода в АФК. Это ничего не даст нашей лиге и сборной, никак не усилит их. Абсолютно ничего не даст подобный шаг.

    Никто не гарантирует участия в финальной стадии чемпионата мира, потому что там будут те же страны, которые не хотят играть с нами сейчас.

    И еще: думаю, до 2026 года ситуация разрулится, санкции ослабятся, и мы будем играть в УЕФА. Чего спешить‑то с переходом?

    Перелеты до Казахстана, Туркменистана и других азиатских стран долгие», – сказала Смородская.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
    • Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +6825

      Антибиотик 15 минут назад

      Кто у этой бабки постоянно интервью берет??? Зачем ее вообще слушать?

      0
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      Рейтинг: +2797

      nemolod 37 минут назад

      А с чего это они ,санкции , будут ослабляться? Те,кто их ввел,сейчас потирают руки-и взносы от РФС имеют и на поводке держат,а чтоб особо не сердились,милостиво дают товарняки с той же Азией поиграть,ну какой-то турничок-с юношеских команд в Казани устроить,а дальше стоп-никаких официальных игр!

      0
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      Рейтинг: +1778

      jek718875 1 час назад

      Переход шаг серьёзный,нужно прислушаться ко всем, и кто за, и кто против

      1
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      Рейтинг: +99956

      sv1969 > jek718875 1 час назад

      Ну думаю только не к этой тЁте прислушиваться!

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      Рейтинг: +12166

      Вомбат > sv1969 2 минуты назад

      Правильно, прислушайтесь ко мне. На мои аргументы никто не возразил, значит нечего сказать, не так ли?

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      Рейтинг: +1210

      mama1991 1 час назад

      Нам и еврофутбол ничего не даёт, и че? Только то что мы типа среди так называемой элитой? А толку? Нас там как тузиков гоняют, и деньги в трубу

      1
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      Рейтинг: +3985

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Видимо Смородская за ЛГБТизацию. Видимо видит клубы России в фоме радужных расцветок, и готова в скором будущем принять квоту на количество геев, транссексуалов и трансгендеров.

      2
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      Рейтинг: +99956

      sv1969 > Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Ну она же утверждала что мы должны колено приклонять перед ****!

      «Хотела, чтобы на Евро-2020 игроки сборной России встали на колено в поддержку акции BLM. Очень жаль, что российские футболисты не планируют преклонять колено перед матчем с Бельгией.

      Допускала, что все-таки здравый смысл восторжествует, но, к сожалению, этого не произошло. Мы должны быть вместе со всем миром, а не отделяться от него», – сказала Смородская.

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      Рейтинг: +1338

      Hoahin > Кузьмич на трибуне 22 минуты назад

      Кто о чем, а вшивый о бане. Кузьмич, по Фрейду пассивный гомосек.

      2
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      Рейтинг: +33292

      VVM1964 > Hoahin 13 минут назад

      Либо это у него юмор такой, либо полный дебил ...

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