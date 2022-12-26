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  • Смородская объяснила, почему выступает против ухода РФС в Азию

Смородская объяснила, почему выступает против ухода РФС в Азию

26 декабря 2022, 22:10
14

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что российскому футболу не нужно переходить из Европы в Азию.

«Я против перехода в АФК. Это ничего не даст нашей лиге и сборной, никак не усилит их. Абсолютно ничего не даст подобный шаг.

Никто не гарантирует участия в финальной стадии чемпионата мира, потому что там будут те же страны, которые не хотят играть с нами сейчас.

И еще: думаю, до 2026 года ситуация разрулится, санкции ослабятся, и мы будем играть в УЕФА. Чего спешить‑то с переходом?

Перелеты до Казахстана, Туркменистана и других азиатских стран долгие», – сказала Смородская.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
  • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
  • Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Азия Локомотив Россия Смородская Ольга
Комментарии (14)
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Кузьмич на трибуне
1672082175
Видимо Смородская за ЛГБТизацию. Видимо видит клубы России в фоме радужных расцветок, и готова в скором будущем принять квоту на количество геев, транссексуалов и трансгендеров.
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jek718875
1672082562
Переход шаг серьёзный,нужно прислушаться ко всем, и кто за, и кто против
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nemolod
1672084366
А с чего это они ,санкции , будут ослабляться? Те,кто их ввел,сейчас потирают руки-и взносы от РФС имеют и на поводке держат,а чтоб особо не сердились,милостиво дают товарняки с той же Азией поиграть,ну какой-то турничок-с юношеских команд в Казани устроить,а дальше стоп-никаких официальных игр!
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Антибиотик
1672085711
Кто у этой бабки постоянно интервью берет??? Зачем ее вообще слушать?
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PAREVG.
1672091376
Ведьма
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Непутриот
1672111818
Права и Смородская, и Черданцев, и жена Федуна, и Уткин! Умницы! Просто у мужиков аргументы повесомей, чем у баб! Нех тут заниматься лживым псевдопатриотизьмом!
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