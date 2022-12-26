Матыцин озвучил позицию Минспорта по поводу возможного перехода РФС в Азию

Министр спорта России Олег Матыцин ответил, поддерживает ли его ведомство возможный переход РФС из Европы в Азию.

«РФС как организация, отвечающая за развитие футбола в России, в постоянном диалоге со всеми организациями и ищет выход из ограничений.

Любой формат, который даст возможность усилить позиции российского футбола, нами будут приветствоваться. А как это будет реализовано – (решение) за компетентными организациями.

Мы исходим из приоритетов развития российского футбола», – сказал Матыцин.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

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