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  • «Если он у тебя в команде, ты уже победил». Защитник «Пари НН» – о Месси

«Если он у тебя в команде, ты уже победил». Защитник «Пари НН» – о Месси

26 декабря 2022, 10:59

Аргентинский защитник «Пари НН» Лукас Масоэро высказался о своем соотечественнике Лионеле Месси.

– Месси – лучший в мире. Если у тебя в команде Лео, ты уже победил. Он может перевернуть игру в любой момент, мы не раз это видели.

Мы знаем его не только как фантастического футболиста, но также, как и очень опытного игрока.

Он всегда помогает команде и может пообщаться с судьями, соперниками, в нужный момент проявить агрессию. Мы все благодарны ему за то, что он делает для Аргентины.

– Как тренер, только на поле.

– Да‑да! Он всегда подсказывает всем на поле. Особенно молодым ребятам. Если у тебя что‑то не получается, он поговорит с тобой лично и всегда поможет.

Когда у ребят на поле ничего не выходит, они могут отдать мяч Месси, и он точно что‑то придумает.

– Помнишь ситуацию после матча с Голландией, когда Месси не очень вежливо общался с чужими тренерами, которые что‑то пытались высказать ему?

– Что поделать – это европейский менталитет. Когда игрок их сборной что‑то говорил нашим ребятам, которые шли бить пенальти, никто ничего не сказал.

Но в ситуации с Месси это было просто неуважительно по отношению к нему. Все видели, что наши ребята ни с кем не спорили и просто праздновали победу.

Когда ты делаешь что‑то нехорошее, а потом высказываешься, что кто‑то повел себя неправильно по отношению к тебе – это европейский менталитет.

Они хотели скандала с Месси. Я такого не понимаю. Думаю, что Лео поступил правильно в той ситуации.

  • Месси впервые в карьере выиграл чемпионат мира.
  • Аргентина в финале победила Францию в серии пенальти.
  • Нападающего «ПСЖ» признали лучшим игроком ЧМ-2022. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 матчах.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Аргентина Нижний Новгород Месси Лионель Масоэро Лукас
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