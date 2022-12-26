Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Если он у тебя в команде, ты уже победил». Защитник «Пари НН» – о Месси

    Аргентинский защитник «Пари НН» Лукас Масоэро высказался о своем соотечественнике Лионеле Месси.

    – Месси – лучший в мире. Если у тебя в команде Лео, ты уже победил. Он может перевернуть игру в любой момент, мы не раз это видели.

    Мы знаем его не только как фантастического футболиста, но также, как и очень опытного игрока.

    Он всегда помогает команде и может пообщаться с судьями, соперниками, в нужный момент проявить агрессию. Мы все благодарны ему за то, что он делает для Аргентины.

    – Как тренер, только на поле.

    – Да‑да! Он всегда подсказывает всем на поле. Особенно молодым ребятам. Если у тебя что‑то не получается, он поговорит с тобой лично и всегда поможет.

    Когда у ребят на поле ничего не выходит, они могут отдать мяч Месси, и он точно что‑то придумает.

    – Помнишь ситуацию после матча с Голландией, когда Месси не очень вежливо общался с чужими тренерами, которые что‑то пытались высказать ему?

    – Что поделать – это европейский менталитет. Когда игрок их сборной что‑то говорил нашим ребятам, которые шли бить пенальти, никто ничего не сказал.

    Но в ситуации с Месси это было просто неуважительно по отношению к нему. Все видели, что наши ребята ни с кем не спорили и просто праздновали победу.

    Когда ты делаешь что‑то нехорошее, а потом высказываешься, что кто‑то повел себя неправильно по отношению к тебе – это европейский менталитет.

    Они хотели скандала с Месси. Я такого не понимаю. Думаю, что Лео поступил правильно в той ситуации.

    • Месси впервые в карьере выиграл чемпионат мира.
    • Аргентина в финале победила Францию в серии пенальти.
    • Нападающего «ПСЖ» признали лучшим игроком ЧМ-2022. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 матчах.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Месси не собирался показывать кубок мира на стадионе «ПСЖ» 1
    Хвича, Месси и Холанд – в символической сборной первой части сезона в Европе от Goal
    Саа объяснил, почему Роналду лучше Месси 1
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11