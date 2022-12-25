Митрюшкин назвал слабое место российских вратарей

Вратарь «Химок» Антон Митрюшкин считает, что российским вратарям следует добавлять в игре ногами.

«Переход Андрея Лунeва в «Байер»? С Андреем мы общаемся довольно часто. Ему самому хочется быть лучше в игре ногами. На линии – все русские вратари хорошие. А вот игра ногами – другое», – сказал Митрюшкин.

Митрюшкин – воспитанник «Спартака».

В Европе игрок выступал за «Сьон», немецкое «Динамо».

«Химки» идут в зоне вылета РПЛ.

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