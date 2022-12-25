Месси сделал рождественское фото с семьей

Семья лучшего футболиста планеты Земля всех времён.Повезло нам,что мы жили в эти времена.Удачи и счастья Вам.
Жена форварда сборной Аргентины Лионеля Месси Антонелла Рокуццо разместила в социальной сети рождественское семейное фото.
На ней запечатлены все три сына Месси.
- Месси на прошлой неделе впервые стал чемпионом мира.
- У Месси 7 «Золотых мячей».
- Вскоре Месси вернется в расположение «ПСЖ».
Антонелла Рокуццо – потрясающая жена Месси, который сегодня стал великим
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