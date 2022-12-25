Месси сделал рождественское фото с семьей

Жена форварда сборной Аргентины Лионеля Месси Антонелла Рокуццо разместила в социальной сети рождественское семейное фото.

На ней запечатлены все три сына Месси.

Месси на прошлой неделе впервые стал чемпионом мира.

У Месси 7 «Золотых мячей».

Вскоре Месси вернется в расположение «ПСЖ».

Антонелла Рокуццо – потрясающая жена Месси, который сегодня стал великим

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