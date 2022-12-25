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    Месси сделал рождественское фото с семьей

    Жена форварда сборной Аргентины Лионеля Месси Антонелла Рокуццо разместила в социальной сети рождественское семейное фото.

    На ней запечатлены все три сына Месси.

    • Месси на прошлой неделе впервые стал чемпионом мира.
    • У Месси 7 «Золотых мячей».
    • Вскоре Месси вернется в расположение «ПСЖ».

    Антонелла Рокуццо – потрясающая жена Месси, который сегодня стал великим

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14189

      playsh 1 час назад

      Семья лучшего футболиста планеты Земля всех времён.Повезло нам,что мы жили в эти времена.Удачи и счастья Вам.

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