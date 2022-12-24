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    Митрюшкин: «В Европе нас немного побаиваются. Мне всегда хотелось развеять миф о российских вратарях»

    Голкипер «Химок» Антон Митрюшкин порассуждал о низкой востребованности российских вратарей в европейских лигах.

    «Я всe-таки понимаю, что в Европе больше надеются на своих. Это сто процентов. Почему много европейцев играют там? Потому что они с детства в этой структуре.

    Нас немного побаиваются, не понимают, какой менталитет у нас. Мне всегда хотелось развеять этот миф, что мы какие-то закрытые, недружелюбные. Мне хотелось играть и показывать, что «Мы можем!».

    Переход Лунeва в «Байер»? С Андреем мы общаемся довольно часто. Ему самому хочется быть лучше в игре ногами. На линии – все русские вратари хорошие. А вот игра ногами – другое», – сказал Митрюшкин.

    • 26-летний Митрюшкин – воспитанник «Спартака».
    • В «Химки» он перешел прошлым летом.
    • До этого выступал за «Сьон», «Фортуну» и «Динамо» (Дрезден).

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    Источник: сайт «Химок»

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