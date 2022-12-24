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  • Нагучев: «Призовые за групповой этап азиатской ЛЧ можно сравнить с победой в Медиалиге. Средняя посещаемость как на лекции по черчению»

Нагучев: «Призовые за групповой этап азиатской ЛЧ можно сравнить с победой в Медиалиге. Средняя посещаемость как на лекции по черчению»

24 декабря 2022, 13:34
4

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев перечислил недостатки возможного участия российских команд в азиатских турнирах.

«Вот, что нужно запомнить после 31 декабря, если решение будет принято. Итак:

  • призовые за групповой этап ЛЧ Азии можно сравнить с победой в Медиалиге.
  • Кубок АФК, то есть азиатская Лига Европы, турнир с доказанными договорными матчами. Представьте матч ФК «Тамбов» – ФК «Тамбов-2» – такой там уровень.
  • воспитанники «Спартака», ЦСКА, «Динамо» и «Краснодара» с раннего детства будут мечтать о победах с другими клубами, не из России, ясное дело. Детей ещe уговорить нужно будет футболом заниматься. Их ждут увлекательные турниры в Камбодже и Мьянме.
  • микроскопический ТВ контракт на РПЛ с чемпионом, который сыграет с «Трактор Сази»
  • средняя посещаемость матчей сравнится с этим же показателем на любой лекции по черчению.
  • как следствие, минимум инвестиций в любую футбольную движуху.
  • неизбежный спад интереса к игре и прочее, прочее, прочее...

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Источник: телеграм-канал Романа Нагучева
Россия. Премьер-лига Азия Россия
Комментарии (4)
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rumit89
1671881726
К всему перечисленному Нагучевым надо еще добавить , что во первых это ни как не поможет нашей сборной попасть на ЧМ, просто потому, что ЧМ проводится ФИФА , а не АФК , а во вторых я сильно сомневаюсь ,что наши клубы и сборные смогут играть в внутри азиатских турнирах , потому что ни какая организация не захочет проводить официальные турниры с командой с которой далеко не все участники турниров захотят играть , хотя бы даже Японии , Юж.Кореи будет достаточно чтобы наши команды не играли в официальных турнирах АФК.
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Эном айс
1671882547
Главное теперь не лекции., а вебинары. А к вебинарам все привыкли. Куда скажет гениальный вебинар-Тор, туда и пойдём.
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