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    Нагучев: «Призовые за групповой этап азиатской ЛЧ можно сравнить с победой в Медиалиге. Средняя посещаемость как на лекции по черчению»

    Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев перечислил недостатки возможного участия российских команд в азиатских турнирах.

    «Вот, что нужно запомнить после 31 декабря, если решение будет принято. Итак:

    • призовые за групповой этап ЛЧ Азии можно сравнить с победой в Медиалиге.
    • Кубок АФК, то есть азиатская Лига Европы, турнир с доказанными договорными матчами. Представьте матч ФК «Тамбов» – ФК «Тамбов-2» – такой там уровень.
    • воспитанники «Спартака», ЦСКА, «Динамо» и «Краснодара» с раннего детства будут мечтать о победах с другими клубами, не из России, ясное дело. Детей ещe уговорить нужно будет футболом заниматься. Их ждут увлекательные турниры в Камбодже и Мьянме.
    • микроскопический ТВ контракт на РПЛ с чемпионом, который сыграет с «Трактор Сази»
    • средняя посещаемость матчей сравнится с этим же показателем на любой лекции по черчению.
    • как следствие, минимум инвестиций в любую футбольную движуху.
    • неизбежный спад интереса к игре и прочее, прочее, прочее...

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    Источник: телеграм-канал Романа Нагучева

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    Сегодня, 13:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2016

      Эном айс 2 часа назад

      Главное теперь не лекции., а вебинары.
      А к вебинарам все привыкли.
      Куда скажет гениальный вебинар-Тор, туда и пойдём.

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      Рейтинг: +708

      7:1 2 часа назад

      в новостях по телеку недавно рассказывали, что в ЛЧ азии за победу в группе дают 280 тыщ $. в европейской ЛЧ - 4 ляма. победитель ЛЧ: 5 лямов против 150-200 лямов (не помню точно).

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      Рейтинг: +18

      rumit89 2 часа назад

      К всему перечисленному Нагучевым надо еще добавить , что во первых это ни как не поможет нашей сборной попасть на ЧМ, просто потому, что ЧМ проводится ФИФА , а не АФК , а во вторых я сильно сомневаюсь ,что наши клубы и сборные смогут играть в внутри азиатских турнирах , потому что ни какая организация не захочет проводить официальные турниры с командой с которой далеко не все участники турниров захотят играть , хотя бы даже Японии , Юж.Кореи будет достаточно чтобы наши команды не играли в официальных турнирах АФК.

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      Рейтинг: +5529

      TOMSON > rumit89 57 минут назад

      Нет такого права дисквалифицировать команду из-за того, что кто-то не хочет с кем-то играть! В крайнем случае корректируют жеребий и/или назначают нейтральное поле.
      Если Россию примут в Азию, то играть с ней будут независимо от желаний.

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      Рейтинг: +678

      Forvard47 3 часа назад

      нагучев ты дебил

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