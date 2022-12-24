Нагучев: «Призовые за групповой этап азиатской ЛЧ можно сравнить с победой в Медиалиге. Средняя посещаемость как на лекции по черчению»

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев перечислил недостатки возможного участия российских команд в азиатских турнирах.
«Вот, что нужно запомнить после 31 декабря, если решение будет принято. Итак:
- призовые за групповой этап ЛЧ Азии можно сравнить с победой в Медиалиге.
- Кубок АФК, то есть азиатская Лига Европы, турнир с доказанными договорными матчами. Представьте матч ФК «Тамбов» – ФК «Тамбов-2» – такой там уровень.
- воспитанники «Спартака», ЦСКА, «Динамо» и «Краснодара» с раннего детства будут мечтать о победах с другими клубами, не из России, ясное дело. Детей ещe уговорить нужно будет футболом заниматься. Их ждут увлекательные турниры в Камбодже и Мьянме.
- микроскопический ТВ контракт на РПЛ с чемпионом, который сыграет с «Трактор Сази»
- средняя посещаемость матчей сравнится с этим же показателем на любой лекции по черчению.
- как следствие, минимум инвестиций в любую футбольную движуху.
- неизбежный спад интереса к игре и прочее, прочее, прочее...
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Источник: телеграм-канал Романа Нагучева