Моуринью может отказать сборной Португалии

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хочет сосредоточиться на работе в клубе.

В связи с этим он может отказать сборной Португалии.

59-летний специалист всерьез думает о том, чтобы отклонить предложение от национальной команды своей страны.

Португальцы вылетели с ЧМ-2022 от Марокко (0:1).

После этого сборную покинул Фернанду Сантуш.

Моуринью связан с «Ромой» контрактом до 2024 года.

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