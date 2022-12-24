Моуринью может отказать сборной Португалии

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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хочет сосредоточиться на работе в клубе.
В связи с этим он может отказать сборной Португалии.
59-летний специалист всерьез думает о том, чтобы отклонить предложение от национальной команды своей страны.
- Португальцы вылетели с ЧМ-2022 от Марокко (0:1).
- После этого сборную покинул Фернанду Сантуш.
- Моуринью связан с «Ромой» контрактом до 2024 года.
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