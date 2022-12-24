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    Моуринью может отказать сборной Португалии

    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хочет сосредоточиться на работе в клубе.

    В связи с этим он может отказать сборной Португалии.

    59-летний специалист всерьез думает о том, чтобы отклонить предложение от национальной команды своей страны.

    • Португальцы вылетели с ЧМ-2022 от Марокко (0:1).
    • После этого сборную покинул Фернанду Сантуш.
    • Моуринью связан с «Ромой» контрактом до 2024 года.

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    Источник: Sky Sport Italia

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      regerher 4 минуты назад

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