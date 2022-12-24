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  • Селюк: «Переход в Азию ничего не даст. России нужно подождать и вести диалог с УЕФА»

Селюк: «Переход в Азию ничего не даст. России нужно подождать и вести диалог с УЕФА»

24 декабря 2022, 10:10
6

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает ошибкой возможный уход РФС из Европы в Азиатскую конфедерацию.

«Я считаю, что РФС никуда не нужно переходить. Я слышал, что со стороны УЕФА исходит инициатива по снижению градуса санкций к российскому футболу. Они ведут определенные консультации.

Посмотрим, что из этого выйдет. Переход в Азию ничего не даст. Посмотрите на Казахстан: они все безумно счастливы, что покинули АФК.

Далеко ходить не нужно. Они принимают участие в европейских турнирах и радуются этому. Нужно просто подождать и вести диалог с УЕФА», – сказал Селюк.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
  • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
  • Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Азия Россия Селюк Дмитрий
Комментарии (6)
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Artemka444
1671867795
10 лет подождём, а потом будем кричать что нас взяли, и начинать будем минус 100500 во всех рейтингах!!!!
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morgan59
1671871885
Вести диалог с ЛГБТ? Играть в футбол приклоняя колено перед геями? На кой хрен нам такой футбол?
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paracetamol
1671872855
Чего ждать, селюк? На этом направлении полный пипец, а люди хотят футбол смотреть!
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nemolod
1671876456
Конечно,переход в Азию ничего не даст-вам,агентам!
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