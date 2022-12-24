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    Селюк: «Переход в Азию ничего не даст. России нужно подождать и вести диалог с УЕФА»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк считает ошибкой возможный уход РФС из Европы в Азиатскую конфедерацию.

    «Я считаю, что РФС никуда не нужно переходить. Я слышал, что со стороны УЕФА исходит инициатива по снижению градуса санкций к российскому футболу. Они ведут определенные консультации.

    Посмотрим, что из этого выйдет. Переход в Азию ничего не даст. Посмотрите на Казахстан: они все безумно счастливы, что покинули АФК.

    Далеко ходить не нужно. Они принимают участие в европейских турнирах и радуются этому. Нужно просто подождать и вести диалог с УЕФА», – сказал Селюк.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
    • Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      regerher 2 минуты назад

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      Рейтинг: +17623

      paracetamol 38 минут назад

      Чего ждать, селюк? На этом направлении полный пипец, а люди хотят футбол смотреть!

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      Рейтинг: +2021

      morgan59 55 минут назад

      Вести диалог с ЛГБТ? Играть в футбол приклоняя колено перед геями? На кой хрен нам такой футбол?

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      Рейтинг: +1515

      Artemka444 2 часа назад

      10 лет подождём, а потом будем кричать что нас взяли, и начинать будем минус 100500 во всех рейтингах!!!!

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      Рейтинг: +5223

      neim > Artemka444 1 час назад

      Не 10 лет конечно, а окончания спец. операции. Там и видно будет, кто к кому будет больше лоялен и из этого уже делать выводы.

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