Мамаев и братья Кокорины встретились в Дубае

Бывшие футболисты сборной России Павел Мамаев и Александр Кокорин проводят совместное время в Дубае. Вместе с ними – младший брат Кокорина Кирилл.

Фотографию опубликовала жена Мамаева Надежда.

Кокорины и Мамаев осенью 2018 года избили двух человек. Они провели в тюрьме полтора года.

Сейчас Кокорин играет за кипрский «Арис», Мамаев находится в статусе свободного агента.

Сообщалось, что Мамаев открыл собственный «большой проект» в ОАЭ.

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