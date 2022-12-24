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    Мамаев и братья Кокорины встретились в Дубае

    Бывшие футболисты сборной России Павел Мамаев и Александр Кокорин проводят совместное время в Дубае. Вместе с ними – младший брат Кокорина Кирилл.

    Фотографию опубликовала жена Мамаева Надежда.

    • Кокорины и Мамаев осенью 2018 года избили двух человек. Они провели в тюрьме полтора года.
    • Сейчас Кокорин играет за кипрский «Арис», Мамаев находится в статусе свободного агента.
    • Сообщалось, что Мамаев открыл собственный «большой проект» в ОАЭ.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1960

      DMитрий 1 час назад

      Все в сборе, стул опаздывает.

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      Рейтинг: +8666

      vladik12 1 час назад

      Кабзда Дубаю.

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