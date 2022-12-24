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Мамаев и братья Кокорины встретились в Дубае

24 декабря 2022, 00:56
11

Бывшие футболисты сборной России Павел Мамаев и Александр Кокорин проводят совместное время в Дубае. Вместе с ними – младший брат Кокорина Кирилл.

Фотографию опубликовала жена Мамаева Надежда.

  • Кокорины и Мамаев осенью 2018 года избили двух человек. Они провели в тюрьме полтора года.
  • Сейчас Кокорин играет за кипрский «Арис», Мамаев находится в статусе свободного агента.
  • Сообщалось, что Мамаев открыл собственный «большой проект» в ОАЭ.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Мамаев Павел Кокорин Александр
Комментарии (11)
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vladik12
1671833631
Кабзда Дубаю.
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jek718875
1671854543
Дела будут,если вши не заедят...
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odessakmv
1671859102
ждем-с...
Ответить
Беспонтий
1671859988
"богатырьки" с картины васнецова когда в москве рубиться стало беспонтово приехала арабов покошмарить и русский дух верблюдам привнести...
Ответить
Bozigit
1671860954
Отличная новость)))
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3meeeD
1671864132
Для съёмки второй части )
Ответить
zigbert
1671864972
Веселая компания снова вместе. Главное не нарушать спортивный режим.
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SuperNils
1671867926
Все стулья были заранее убраны.
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Мася_1989
1671873471
В голове заиграла музыка из джентельменов удачи
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yorgenbarenz
1671885151
Кокорин поседел,окреп и заматерел.)Теперь он сможет и диваном уе.ать!
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