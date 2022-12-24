Мамаев и братья Кокорины встретились в Дубае

Бывшие футболисты сборной России Павел Мамаев и Александр Кокорин проводят совместное время в Дубае. Вместе с ними – младший брат Кокорина Кирилл.
Фотографию опубликовала жена Мамаева Надежда.
- Кокорины и Мамаев осенью 2018 года избили двух человек. Они провели в тюрьме полтора года.
- Сейчас Кокорин играет за кипрский «Арис», Мамаев находится в статусе свободного агента.
- Сообщалось, что Мамаев открыл собственный «большой проект» в ОАЭ.
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Источник: «Бомбардир»