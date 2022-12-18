Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Мамаев открыл собственный «большой проект» в ОАЭ

    Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев поселился с семьей в ОАЭ.

    «Павел уже вовсю занимается в ОАЭ. У нас реализуется большой проект, который требует времени.

    Нашим вопросом занимается одна из крупнейших фирм в Дубае. Спасибо Пашиным друзьям за контакт. Без них все было бы дольше», – написала в социальной сети жена Мамаева Надежда.

    • Последним клубом игрока были «Химки», которые он покинул в этом году.
    • Официально о завершении карьеры Мамаев не объявлял.
    • На счету игрока 15 матчей за сборную России.

    Получи фрибет 2000 рублей и ставь на ЧМ-2022

    Новости по теме
    Мамаев и Смолов вместе отдыхают в Дубае 1
    Чочиев: «Кокорина и Мамаева провоцировали. Водитель назвал Сашу «петухом» и не извинился» 8
    33-летний Мамаев ответил на вопрос, завершил ли он карьеру 6
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:26
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11