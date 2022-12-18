Мамаев открыл собственный «большой проект» в ОАЭ

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев поселился с семьей в ОАЭ.

«Павел уже вовсю занимается в ОАЭ. У нас реализуется большой проект, который требует времени.

Нашим вопросом занимается одна из крупнейших фирм в Дубае. Спасибо Пашиным друзьям за контакт. Без них все было бы дольше», – написала в социальной сети жена Мамаева Надежда.

Последним клубом игрока были «Химки», которые он покинул в этом году.

Официально о завершении карьеры Мамаев не объявлял.

На счету игрока 15 матчей за сборную России.

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