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    ФИФА отчиталась о договорных матчах на ЧМ-2022

    ФИФА сделала отчет по поводу договорных матчей на чемпионате мира-2022 в Катаре.

    Этим вопросом занималась целая группа. Она сделала мониторинг всех игр турнира, проанализировала рынок ставок, а также провела наблюдение за местами проведения ЧМ на предмет подозрительного поведения.

    Ни один из 64 матчей ЧМ-2022 не был договорным.

    • ЧМ-2022 выиграла сборная Аргентины.
    • В финале турнира аргентинцы победили по пенальти Францию.

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    Источник: сайт ФИФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1960

      DMитрий 54 минуты назад

      ФИФА не гермафродит. Сама себя не е.ёт. Перед кем там она отчиталась....!?

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