ФИФА отчиталась о договорных матчах на ЧМ-2022

ФИФА сделала отчет по поводу договорных матчей на чемпионате мира-2022 в Катаре.

Этим вопросом занималась целая группа. Она сделала мониторинг всех игр турнира, проанализировала рынок ставок, а также провела наблюдение за местами проведения ЧМ на предмет подозрительного поведения.

Ни один из 64 матчей ЧМ-2022 не был договорным.

ЧМ-2022 выиграла сборная Аргентины.

В финале турнира аргентинцы победили по пенальти Францию.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно