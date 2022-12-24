ФИФА отчиталась о договорных матчах на ЧМ-2022

ФИФА не гермафродит. Сама себя не е.ёт. Перед кем там она отчиталась....!?
ФИФА сделала отчет по поводу договорных матчей на чемпионате мира-2022 в Катаре.
Этим вопросом занималась целая группа. Она сделала мониторинг всех игр турнира, проанализировала рынок ставок, а также провела наблюдение за местами проведения ЧМ на предмет подозрительного поведения.
Ни один из 64 матчей ЧМ-2022 не был договорным.
- ЧМ-2022 выиграла сборная Аргентины.
- В финале турнира аргентинцы победили по пенальти Францию.
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